Țara care vrea să elimine statutul de „divorțat” din documentele oficiale. Persoanele ar putea reveni la categoria „celibatar”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 sept. 2026, 20:29

O schimbare importantă este luată în calcul în Elveția în ceea ce privește modul în care este consemnat statutul civil al unei persoane. Guvernul elvețian susține o inițiativă prin care mențiunea „divorțat” ar putea fi eliminată din documentele și formularele oficiale.

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