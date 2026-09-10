Țara care vrea să elimine statutul de „divorțat” din documentele oficiale. Persoanele ar putea reveni la categoria „celibatar”

O schimbare importantă este luată în calcul în Elveția în ceea ce privește modul în care este consemnat statutul civil al unei persoane. Guvernul elvețian susține o inițiativă prin care mențiunea „divorțat” ar putea fi eliminată din documentele și formularele oficiale.
Propunerea îi aparține parlamentarei liberale Nadine Gobet, membră a Partidului Liber-Democrat (FDP), care consideră că obligația de a declara statutul de „divorțat” chiar și la mulți ani după încheierea unei căsătorii reprezintă o practică administrativă inutilă.
Persoanele divorțate ar putea fi trecute din nou la „celibatar”
Potrivit inițiativei, după desfacerea unei căsătorii, persoanele în cauză ar urma să fie încadrate din nou în categoria „celibatar” atunci când completează anumite documente oficiale.
Nadine Gobet susține că divorțul reprezintă o situație juridică ce este soluționată în momentul în care căsătoria este desfăcută, arată DPA. În opinia sa, nu ar exista un motiv pentru ca acest episod din viața privată a unei persoane să fie consemnat în mod permanent în relația acesteia cu administrația.
Parlamentara elvețiană a criticat în special situațiile în care oamenii sunt nevoiți să indice statutul de „divorțat” pe formulare oficiale, chiar dacă au trecut numeroși ani de la pronunțarea divorțului.
Guvernul elvețian susține inițiativa
Executivul de la Berna a anunțat joi că sprijină demersul parlamentar privind eliminarea statutului civil de „divorțat” din documentele oficiale.
Argumentul central este legat de caracterul privat al divorțului. Inițiatoarea consideră că menținerea acestei informații în evidențele administrative poate transforma un eveniment personal, deja încheiat din punct de vedere juridic, într-o informație care îi urmărește pe oameni pe termen nelimitat.
În viziunea lui Gobet, o persoană nu ar trebui să fie obligată să își definească permanent statutul printr-un eveniment juridic din trecut.
Parlamentul urmează să ia decizia
Deși Guvernul elvețian și-a exprimat susținerea pentru propunere, modificarea nu este încă în vigoare. Parlamentul Elveției trebuie să se pronunțe asupra inițiativei, iar în cazul în care aceasta va fi aprobată, vor trebui făcute modificările legislative necesare.
Dacă proiectul va trece de Parlament, sistemul elvețian privind declararea statutului civil în documentele oficiale ar urma să fie modificat, iar persoanele care au divorțat ar putea reveni la categoria „celibatar”.