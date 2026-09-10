AfD conduce detașat în încă un land german. CDU-ul lui Friedrich Merz ajunge la un scor care dă alarma

Un nou sondaj preelectoral din Germania indică o situație dificilă pentru creștin-democrații cancelarului Friedrich Merz, cu doar zece zile înaintea alegerilor din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a coborât la 7% în intențiile de vot, apropiindu-se periculos de pragul electoral de 5% necesar pentru intrarea în parlamentul regional.
În același timp, Alternativa pentru Germania (AfD) se află pe primul loc în preferințele alegătorilor, cu 36%, în timp ce Partidul Social-Democrat (SPD), condus la nivelul landului de prim-ministrul Manuela Schwesig, este cotat cu 33%.
CDU se apropie de pragul de 5%
Sondajul a fost realizat de institutul Insa pentru cotidianul Nordkurier în perioada 1-8 septembrie. Datele indică o scădere de trei puncte procentuale pentru CDU față de măsurătoarea precedentă, când partidul era cotat la 10%.
Un rezultat de 7% ar plasa formațiunea creștin-democrată la numai două puncte procentuale de pragul de 5% necesar pentru reprezentarea în parlamentul regional din Mecklenburg-Pomerania Inferioară.
Pentru CDU, o asemenea performanță ar reprezenta cel mai slab rezultat obținut vreodată într-un scrutin la nivel de land.
AfD are 36%, iar SPD urcă la 33%
În fruntea sondajului se află AfD, formațiune considerată extremistă în Germania, cu 36% din intențiile de vot, scrie Die Welt.
Social-democrații din SPD ocupă poziția a doua, cu 33%. Partidul condus în land de Manuela Schwesig a înregistrat o creștere de patru puncte procentuale față de sondajul anterior.
Diferența dintre primele două formațiuni este, astfel, de numai trei puncte procentuale, în timp ce CDU se află mult în urma acestora, cu 7%.
AfD a obținut un scor uriaș în Saxonia-Anhalt
Sondajul din Mecklenburg-Pomerania Inferioară a fost realizat inclusiv în perioada în care alegătorii dintr-un alt land estic al Germaniei, Saxonia-Anhalt, au fost chemați la urne.
Alegerile regionale din Saxonia-Anhalt au avut loc pe 6 septembrie, iar AfD a obținut 43,8% din voturi. CDU a primit doar 17,2%, ceea ce a evidențiat diferența majoră dintre cele două formațiuni în acest scrutin.
Rezultatul din Saxonia-Anhalt oferă un nou indicator privind forța electorală a AfD în estul Germaniei, înaintea alegerilor din Mecklenburg-Pomerania Inferioară.
Urmează alegerile din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin
Mecklenburg-Pomerania Inferioară și orașul-stat Berlin își vor alege noile parlamente pe 20 septembrie. Înaintea acestui scrutin, pe 13 septembrie, este programat un scrutin local în Saxonia Inferioară.
Rezultatele din Mecklenburg-Pomerania Inferioară sunt urmărite cu atenție și din perspectiva viitorului politic al cancelarului Friedrich Merz. Acesta se confruntă deja cu presiuni după o remaniere guvernamentală intens criticată și în contextul unor reforme nepopulare prin care guvernul încearcă să relanseze economia germană, aflată într-o perioadă de stagnare.
CDU riscă să stabilească un record negativ
Un scor de numai 7% în Mecklenburg-Pomerania Inferioară ar fi cel mai slab rezultat obținut de CDU într-un scrutin la nivel de land.
Actualul record negativ al partidului este de 9%, rezultat înregistrat în 1951. Aceasta a fost, până în prezent, singura situație din aproape opt decenii în care CDU a obținut într-un scrutin regional un rezultat exprimat printr-o singură cifră.