AfD conduce detașat în încă un land german. CDU-ul lui Friedrich Merz ajunge la un scor care dă alarma

Publicat 10 sept. 2026, 20:02 Sursă Die Welt

Un nou sondaj preelectoral din Germania indică o situație dificilă pentru creștin-democrații cancelarului Friedrich Merz, cu doar zece zile înaintea alegerilor din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a coborât la 7% în intențiile de vot, apropiindu-se periculos de pragul electoral de 5% necesar pentru intrarea în parlamentul regional.

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