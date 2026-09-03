Din România până în Grecia pe autostradă. Planul uriaș pregătit împreună de cele trei țări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 20:30

România, Bulgaria și Grecia pregătesc proiecte comune de infrastructură care ar putea transforma legăturile rutiere și feroviare din sud-estul Europei. Cele trei state intenționează să depună împreună candidaturi la apelul european de proiecte din 2026, iar una dintre direcțiile strategice este dezvoltarea unei conexiuni rapide între România, centrul Bulgariei și Grecia.

Distribuie articolul