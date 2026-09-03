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Tânără din Tulcea, cercetată pentru trafic de droguri aduse din Slovacia printr-o firmă de curierat

Droguri

Droguri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 sept. 2026, 15:38

O tânără de 19 ani din Sulina a devenit subiectul unei anchete penale, fiind suspectată că a organizat aducerea în țară a unor substanțe interzise, apelând la serviciile unei firme de curierat pentru a le transporta din Slovacia.

Potrivit informațiilor transmise joi de Garda de Coastă, fata este cercetată pentru trafic internațional și intern de droguri de risc.

O minoră de 13 ani ar fi fost pusă să ridice pachetul

Anchetatorii au stabilit că aceasta ar fi achiziționat, printr-un furnizor din Slovacia, o cantitate de material vegetal ce conținea THC, compusul psihoactiv specific plantei de canabis, alături de THC-O-acetat, o substanță cu efecte psihotrope, ambele destinate, potrivit acuzațiilor, comercializării ulterioare.

Un aspect care a atras atenția în cadrul anchetei este modul în care tânăra ar fi recuperat coletul: aceasta ar fi rugat o rudă minoră, de doar 13 ani, să ridice pachetul ce conținea substanțele interzise, evitând astfel un contact direct cu marfa la momentul livrării.

În urma probelor strânse, oamenii legii au efectuat o percheziție la domiciliul suspectei din Sulina, ocazie cu care au fost ridicate mai multe obiecte și documente relevante pentru dosar.

Dosarul a ajuns la Tribunalul Tulcea, instanță care a decis, în cele din urmă, măsura arestului la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, până la finalizarea cercetărilor.

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