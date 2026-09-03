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Social· 1 min citire
Tânără din Tulcea, cercetată pentru trafic de droguri aduse din Slovacia printr-o firmă de curierat
Droguri
O tânără de 19 ani din Sulina a devenit subiectul unei anchete penale, fiind suspectată că a organizat aducerea în țară a unor substanțe interzise, apelând la serviciile unei firme de curierat pentru a le transporta din Slovacia.
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