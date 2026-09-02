Românii își vor ține toate actele în telefon. Cum va funcționa noul portofel digital RO Wallet

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 23:44

România pregătește RO Wallet, un portofel digital în care cetățenii își vor putea păstra principalele documente personale direct pe telefon. Cartea electronică de identitate, permisul de conducere, cardul de sănătate și diplomele vor putea fi prezentate în format digital, iar documentele emise astfel vor avea aceeași valoare juridică precum cele fizice.

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