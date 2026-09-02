Românii își vor ține toate actele în telefon. Cum va funcționa noul portofel digital RO Wallet

România pregătește RO Wallet, un portofel digital în care cetățenii își vor putea păstra principalele documente personale direct pe telefon. Cartea electronică de identitate, permisul de conducere, cardul de sănătate și diplomele vor putea fi prezentate în format digital, iar documentele emise astfel vor avea aceeași valoare juridică precum cele fizice.
RO Wallet va aduce actele importante în telefon
Ministerul Afacerilor Interne pregătește aplicația RO Wallet, concepută ca un portofel digital în care utilizatorii își vor putea adăuga documentele personale de care au nevoie.
Conceptul este similar celui folosit deja pentru cardurile bancare păstrate în telefon. În loc să aibă asupra lor documentele fizice, utilizatorii vor putea accesa din aplicație actele disponibile în format digital.
Printre documentele care vor putea fi introduse în RO Wallet se află cartea electronică de identitate, permisul de conducere, cardul de sănătate și diplomele de absolvire. Lista urmează să fie extinsă treptat și cu alte documente.
Actele digitale vor avea aceeași valoare juridică
Documentele emise în format digital prin RO Wallet vor putea fi utilizate în situații în care este necesară dovedirea identității sau a anumitor drepturi.
Un document din aplicație va putea fi prezentat, de exemplu, în cadrul unui control al poliției, la bancă, într-o instituție sau la spital. Actele digitale vor avea aceeași valoare juridică precum documentele originale în format fizic.
Mai mult, acestea vor putea fi utilizate și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Utilizatorii vor putea controla ce date transmit
RO Wallet este conceput astfel încât utilizatorul să poată controla informațiile personale pe care le prezintă.
Un exemplu este verificarea vârstei. Într-o astfel de situație, persoana va putea demonstra data nașterii fără să fie obligată să dezvăluie și CNP-ul.
Astfel, pentru o verificare în care este necesară doar o anumită informație, nu va mai fi nevoie ca utilizatorul să ofere automat toate datele înscrise pe documentul său.
Instituțiile trebuie să aibă infrastructura necesară
Pentru ca documentele din RO Wallet să poată fi verificate, instituțiile și furnizorii de servicii care aleg să intre în acest ecosistem trebuie să parcurgă procedurile de certificare și să dispună de infrastructura tehnică necesară.
Adrian Dragomir, director general al Direcției Generale Comunicații Electronice, Politici și Strategii în Digitalizare, a explicat condițiile necesare pentru utilizarea documentelor digitale.
„Pentru a putea verifica documentele din RO Wallet, instituțiile și furnizorii de servicii care aleg să se înroleze în ecosistem trebuie, în primul rând, să parcurgă etapele de certificare și să aibă infrastructura tehnică necesară. Iar cetățenii nu vor mai fi nevoiți să vină cu documente fizice sau cu alte echipamente proprii în afară de telefon.”
Aplicația va funcționa pe Android și iOS
RO Wallet va fi disponibilă atât pentru telefoanele care folosesc Android, cât și pentru cele cu iOS.
Proiectul se află în prezent în faza de implementare, iar autoritățile estimează că portofelul digital va deveni disponibil pentru toți cetățenii în aproximativ trei luni.