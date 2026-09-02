Dunărea scade din nou, iar Cernavodă intră într-un nou plan de protecție. CNSU a stabilit ce se va întâmpla dacă apa ajunge la nivelul critic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 20:59

Nivelul Dunării este așteptat să înceapă din nou să scadă începând de joi, iar autoritățile au pregătit noi măsuri pentru asigurarea apei necesare funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a aprobat un plan de intervenție temporar, modular și etapizat, care poate fi aplicat în funcție de evoluția nivelului fluviului.

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