Meseriile care încep să dispară de pe piața muncii, lovite de expansiunea intelegenței artificiale și schimbările tehnologice

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 17:50

Numărul locurilor de muncă nu va evolua la fel în toate domeniile în următorul deceniu. În Statele Unite, unele ocupații sunt estimate să crească puternic până în 2035, în timp ce altele ar putea pierde zeci sau chiar sute de mii de angajați.

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