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Șapte arme și sute de bile de plastic, găsite la un bărbat acuzat că a rănit un câine fără stăpân, în Constanța

Armă

Armă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 sept. 2026, 14:26

Polițiștii au făcut o percheziție la locuința unui bărbat de 57 de ani din Corbu, județul Constanța, cercetat după ce ar fi tras cu o armă într-un câine fără stăpân. Anchetatorii au găsit șapte arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți și 400 de bile din plastic sau cauciuc.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa au anunţat că poliţişti din cadrul Serviciului de Investigare a Infracţionalităţii de Mediu au făcut, miercuri, o percheziţie domiciliară, într-un dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de rănirea cu intenţie a animalelor.

Ce spune Poliția

”Astfel, la locuinţa unui bărbat, de 57 de ani, din localitatea Corbu, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, 7 arme tip arbaletă şi pistol, un arc tip recurve împreună cu săgeţi de diferite dimensiuni şi 400 de bile de plastic sau cauciuc. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, s-a stabilit că persoana cercetată nu figurează ca deţinătoare autorizată de arme sau muniţii, iar bunurile descoperite nu sunt înregistrate sau autorizate conform prevederilor legale”, au transmis reprezentanţii IPJ Constanţa. 

Armele au fost ridicate de poliţişti şi vor fi supuse expertizării tehnico-judiciare, urmând a se stabili încadrarea exactă a acestora şi modalitatea prin care au fost procurate. 

Ce acuzații i se aduc bărbatului

Bărbatul este acuzat că ar fi tras cu o armă într-un câine fără stăpân. 

Poliţiştii continuă cercetările pentru comiterea infracţiunilor de rănirea cu intenţie a animalelor, cât şi pentru deţinerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării.

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