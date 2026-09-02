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Social· 1 min citire
Șapte arme și sute de bile de plastic, găsite la un bărbat acuzat că a rănit un câine fără stăpân, în Constanța
Armă
Polițiștii au făcut o percheziție la locuința unui bărbat de 57 de ani din Corbu, județul Constanța, cercetat după ce ar fi tras cu o armă într-un câine fără stăpân. Anchetatorii au găsit șapte arme tip arbaletă și pistol, un arc cu săgeți și 400 de bile din plastic sau cauciuc.
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