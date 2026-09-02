Se schimbă examenul auto pentru permis: manevrele pe care orice candidat va fi obligat să le facă pe traseu. Senatul a votat legea

Candidații care susțin proba practică pentru obținerea permisului de conducere categoria B ar putea fi obligați să demonstreze că stăpânesc patru manevre esențiale: mersul înapoi, întoarcerea, parcarea și oprirea vehiculului.
Plenul Senatului a adoptat miercuri inițiativa legislativă cu 74 de voturi pentru, 7 împotrivă și 17 abțineri. Senatul este prima Cameră sesizată, iar proiectul urmează să ajungă la Camera Deputaților pentru votul final.
Potrivit formei aprobate, în timpul examenului pe traseu, candidatul va trebui să execute corect, la indicația examinatorului, manevrele de deplasare în marșarier, întoarcere, parcare și oprire.
Inițiatorii și senatorii care au discutat proiectul în comisii au invocat situațiile întâlnite frecvent în trafic, în care conducători auto întâmpină dificultăți la manevre simple, precum parcarea laterală sau parcarea cu spatele. Astfel de probleme pot bloca circulația pentru mai multe minute și pot crea dificultăți celorlalți participanți la trafic.
De ce nu revine proba în poligon
În dezbaterile parlamentare a fost luată în calcul și reintroducerea probei de poligon la examenul auto. Varianta nu a fost însă păstrată în proiect.
Senatorii au apreciat că nu toate localitățile dispun de spații special amenajate pentru o asemenea probă, iar multe dintre fostele terenuri utilizate în acest scop nu mai sunt disponibile. În plus, aceștia au considerat că evaluarea manevrelor de bază este mai relevantă atunci când are loc în condiții reale de trafic.
Când ar putea intra în vigoare noile reguli
Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, legea va intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial.
În acest interval, ministrul Afacerilor Interne ar urma să stabilească, prin ordin, condițiile concrete în care vor fi realizate cele patru manevre, precum și criteriile după care examinatorii vor evalua execuția acestora.