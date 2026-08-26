Schimbare majoră la admiterea la liceu: Examenul dublu se amână cu 4 ani. Proiectul, în plenul Senatului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 aug. 2026, 16:04

Elevii scapă de examenul dublu la liceu pentru următorii patru ani. Propunerea de amânare a primit undă verde în Comisia pentru Învățământ, iar decizia finală va fi tranșată prin votul decisiv din plenul Senatului.

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