Realitatea.NET
Educatie· 1 min citire

Schimbare majoră la admiterea la liceu: Examenul dublu se amână cu 4 ani. Proiectul, în plenul Senatului

Foto/Arhivă/Inquam

Foto/Arhivă/Inquam

Scris de Iulian Budusan Publicat: 26 aug. 2026, 16:04

Elevii scapă de examenul dublu la liceu pentru următorii patru ani. Propunerea de amânare a primit undă verde în Comisia pentru Învățământ, iar decizia finală va fi tranșată prin votul decisiv din plenul Senatului.

Propunerea privind introducerea dublei admiteri la liceu continuă să stârnească dezbateri intense în spațiul public, fiind analizate atât modalitățile concrete de aplicare, cât și impactul psihologic sau financiar asupra elevilor și părinților. Înainte de a produce efecte juridice, modificarea legislativă trebuie să treacă de votul decisiv din plen, timp în care Ministerul Educației urmează să integreze observațiile stabilite pe parcursul acestei proceduri parlamentare.

Cine sunt elevii vizați de noul sistem de admitere

Conform calendarului propus, noua procedură de admitere ar urma să se aplice elevilor care intră în clasa a V-a, oferindu-le un parcurs clar încă de la începutul gimnaziului. În acest scenariu, prima generație care ar susține examenul dublu ar fi cea care va absolvi clasa a VIII-a la finalul ciclului de patru ani.

Răgaz de patru ani pentru pregătirea examenului

Membrii comisiei consideră că intervalul de patru ani este suficient pentru ca sistemul de învățământ să pregătească infrastructura necesară, să elaboreze metodologiile și să le permită elevilor adaptarea la noile cerințe. Perioada de tranziție are scopul de a evita schimbările neanunțate din timpul anului școlar și de a oferi predictibilitate tuturor celor implicați.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

examen scoala

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Educatie

Mai Multe