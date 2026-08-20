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Educatie· 1 min citire
Dascălii, revoltă după reducerea indemnizației pentru doctorat. Lider sindical: „Să lucreze Pîslaru pentru 240 de lei”
Profesori
Publicat20 aug. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS
Dascălii trag un semnal de alarmă. Lucia Cojocaru, liderul sindical din învățământul clujean a scos în evidență faptul că o indemnizație de 240 de lei nu poate susține cercetarea academică, conform Realitatea PLUS.
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