Dascălii, revoltă după reducerea indemnizației pentru doctorat. Lider sindical: „Să lucreze Pîslaru pentru 240 de lei”

Publicat 20 aug. 2026, 08:34 Sursă Realitatea PLUS

Dascălii trag un semnal de alarmă. Lucia Cojocaru, liderul sindical din învățământul clujean a scos în evidență faptul că o indemnizație de 240 de lei nu poate susține cercetarea academică, conform Realitatea PLUS.

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