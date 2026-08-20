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Educatie· 1 min citire

Dascălii, revoltă după reducerea indemnizației pentru doctorat. Lider sindical: „Să lucreze Pîslaru pentru 240 de lei”

Profesori

Profesori

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat20 aug. 2026, 08:34
SursăRealitatea PLUS

Dascălii trag un semnal de alarmă. Lucia Cojocaru, liderul sindical din învățământul clujean a scos în evidență faptul că o indemnizație de 240 de lei nu poate susține cercetarea academică, conform Realitatea PLUS.

„O țară care nu este și nu se bazează pe educație și pe sănătate își merită, din păcate, soarta. Deci nu se poate să să ne batem joc de generații întregi. Colegii care au luat, dând un simplu exemplu, care au muncit ani de zile pentru un doctorat, da?, și au o indemnizație de 950 de lei, domnul Pîslaru să spună: «Nu, nu este bine, reducem la 450 brut, iar în mână 240 de lei». Păi să lucreze el pentru 240 de lei pentru un doctorat! Să vedem cine își mai face doctoratul în țara aceasta. Nu se poate să ne batem joc de munca colegilor noștri”, a declarat liderul sindical.

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