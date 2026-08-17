Admiterea la liceu din 2027 ar putea veni cu două examene în plus. Cine ar putea fi obligat să le susțină

Elevii care vor intra în clasa a VIII-a în septembrie 2026 ar putea avea parte de reguli noi la admiterea în liceu, dacă proiectul aflat în discuție va fi aprobat în forma actuală. Pentru examenul din vara anului 2027, Evaluarea Națională ar urma să rămână principala probă pentru repartizarea la liceu, însă anumite unități de învățământ ar putea introduce un concurs propriu, în cadrul căruia candidații să susțină două probe suplimentare.
Potrivit proiectului Ministerului Educației, prezentat de Consiliul Național al Elevilor, noul concurs nu ar deveni obligatoriu la nivelul tuturor liceelor. Unitățile care vor opta pentru această variantă ar putea ocupa prin concurs cel mult 50% dintre locurile disponibile la o anumită specializare, în timp ce restul locurilor ar urma să fie ocupate prin repartizare computerizată. Astfel, elevii care își doresc un anumit liceu ar putea avea, în anumite situații, de trecut printr-o etapă suplimentară de selecție.
Nu toate liceele vor introduce probe suplimentare
Una dintre prevederile importante ale proiectului este că examenul suplimentar nu ar fi impus tuturor elevilor care termină clasa a VIII-a. Organizarea concursului ar urma să fie o opțiune a liceelor, ceea ce înseamnă că nu fiecare unitate de învățământ va solicita cele două probe în plus.
Prin urmare, elevii care vor participa la admiterea din 2027 nu ar trebui, în mod automat, să susțină două examene suplimentare după Evaluarea Națională. Această etapă ar interveni doar în cazul liceelor care aleg să organizeze propriul concurs pentru o anumită specializare.
Există însă o condiție pentru cei care vor să participe la un astfel de concurs. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale pentru a putea susține ulterior cele două probe suplimentare organizate de liceu.
După rezultatele finale de la Evaluarea Națională, elevii eligibili ar putea intra în etapa următoare și ar susține două probe stabilite în funcție de profilul și specializarea pentru care optează.
Ce materii ar putea da elevii la cele două probe
Disciplinele din cadrul concursului ar urma să fie alese în funcție de profilul pentru care elevul candidează. Pentru specializarea matematică-informatică, de exemplu, liceele vor putea selecta două discipline dintre matematică, informatică și fizică.
În cazul profilului științele naturii, lista disciplinelor posibile include biologia, chimia și fizica. Elevii care aleg filologia ar putea avea de susținut probe la limba română, o limbă modernă sau latină.
Pentru științe sociale, disciplinele dintre care se poate face selecția sunt geografia, istoria și educația socială.
Subiecte unice la nivel național
Chiar dacă liceele ar putea decide să organizeze propriul concurs, subiectele pentru cele două probe suplimentare ar urma să fie unice la nivel național. Astfel, nu fiecare unitate de învățământ ar elabora separat subiectele pentru candidați.
În schimb, liceele ar urma să aibă libertatea de a stabili cât de mult vor conta rezultatele obținute la cele două probe în media finală de admitere. Ponderea rezultatelor din concurs ar urma, așadar, să fie stabilită de fiecare unitate de învățământ care optează pentru această formă de admitere.
În funcție de profilul ales și de disciplina sau disciplinele selectate de liceu, un elev ar putea ajunge să susțină două examene suplimentare după încheierea Evaluării Naționale. Acestea s-ar adăuga examenului național pe care toți elevii îl susțin pentru admiterea la liceu.
Schimbarea propusă pentru admiterea din 2027 nu înseamnă dispariția Evaluării Naționale. Examenul național ar urma să rămână în continuare baza procesului de repartizare computerizată.
Media obținută la Evaluarea Națională va fi utilizată în continuare pentru repartizarea computerizată a elevilor. În cazul liceelor care aleg să organizeze concurs propriu, rezultatele obținute la cele două probe suplimentare ar putea influența media finală de admitere, în funcție de ponderea stabilită de unitatea de învățământ.
Un elev care nu participă la concursul organizat de un liceu nu își pierde automat șansa de a ajunge la acea unitate de învățământ. Același lucru este valabil și pentru candidatul care participă la concurs, dar nu reușește să ocupe unul dintre locurile disponibile prin această procedură.
În aceste situații, elevul poate continua procesul de admitere prin repartizarea computerizată, conform regulilor stabilite pentru admiterea în liceu.
O altă prevedere importantă se referă la media claselor V-VIII. Aceasta nu ar urma să fie inclusă în calculul mediei de admitere la liceu.
Totuși, rezultatul obținut în timpul gimnaziului ar putea avea un rol atunci când doi elevi ajung în situația de a avea aceeași medie la Evaluarea Națională. Media claselor V-VIII ar putea fi utilizată drept primul criteriu de departajare între candidații aflați la egalitate.
Astfel, performanța școlară din gimnaziu nu ar contribui direct la media finală de admitere, dar ar putea fi luată în calcul pentru departajarea elevilor cu rezultate identice la Evaluarea Națională.
Regulile pentru admiterea din 2027 sunt încă în proiect
Noile prevederi îi vizează pe elevii care vor începe clasa a VIII-a în septembrie 2026 și care vor susține examenul de admitere la liceu în vara anului 2027.
Deocamdată, însă, regulile nu reprezintă forma definitivă a procedurii de admitere. Documentele se află în stadiul de proiect, iar metodologia și calendarul pentru admiterea în liceu din 2027 sunt în etapa de consultare.
În consecință, prevederile referitoare la concursul organizat de licee, cele două probe suplimentare, disciplinele care pot fi alese și modul de calcul al rezultatului se pot modifica înainte ca forma finală a regulilor să fie aprobată.