Admiterea la liceu din 2027 ar putea veni cu două examene în plus. Cine ar putea fi obligat să le susțină

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 09:14

Elevii care vor intra în clasa a VIII-a în septembrie 2026 ar putea avea parte de reguli noi la admiterea în liceu, dacă proiectul aflat în discuție va fi aprobat în forma actuală. Pentru examenul din vara anului 2027, Evaluarea Națională ar urma să rămână principala probă pentru repartizarea la liceu, însă anumite unități de învățământ ar putea introduce un concurs propriu, în cadrul căruia candidații să susțină două probe suplimentare.

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