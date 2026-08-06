Advertising
Advertising
Educatie· 1 min citire
Profesorii amenință că vor boicota începerea noului an școlar. Sindicatele cer salarii mai mari pentru toți angajații din educație
Grevă profesori
Publicat6 aug. 2026, 10:57
SursăRealitatea PLUS
Profesorii amenință cu boicotarea începerii noului an școlar. Nemulțumirile sunt legate de proiectul noii legi a salarizării. Sindicatele susțin că documentul nu respectă angajamentele asumate de Guvern după greva din 2023. În școli se discută deja despre organizarea unor proteste încă din primele zile ale lunii septembrie, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 08:23Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă începe pe 3 august. Peste 33.000 de absolvenți sunt înscriși
- 10:45Admitere ASE 2026 – sesiunea de toamnă: înscrieri pentru programele de licență, masterat și doctorat
- 13:19Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competențelor orale la Limba română
- 10:33ISMB a publicat locurile rămase libere după prima etapă de admitere la liceu 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News