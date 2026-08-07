Advertising
Advertising
Educatie· 2 min citire
Titularizare 2026: Lista posturilor vacante pentru profesori este actualizată vineri
Titularizare 2026
Lista posturilor didactice vacante va fi actualizată vineri, 7 august, după finalizarea repartizării candidaților de la Titularizare 2026 pe posturi pe perioadă nedeterminată. Actualizarea va reflecta locurile rămase disponibile după ședințele publice organizate de inspectoratele școlare în zilele de 5 și 6 august.
Citește și
- 10:57Profesorii amenință că vor boicota începerea noului an școlar. Sindicatele cer salarii mai mari pentru toți angajații din educație
- 08:23Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă începe pe 3 august. Peste 33.000 de absolvenți sunt înscriși
- 10:45Admitere ASE 2026 – sesiunea de toamnă: înscrieri pentru programele de licență, masterat și doctorat
- 13:19Sesiunea de toamnă a Bacalaureatului începe luni cu evaluarea competențelor orale la Limba română
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News