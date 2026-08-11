Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: elevii susțin proba la matematică sau istorie. Când apar subiectele și baremele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 08:28

Elevii înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

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