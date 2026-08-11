Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: elevii susțin proba la matematică sau istorie. Când apar subiectele și baremele

Elevii înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie. Candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.
După examenul scris la limba și literatura română, organizat luni, absolvenții de liceu înscriși la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026 susțin marți proba obligatorie a profilului. În funcție de specializarea absolvită, candidații sunt evaluați la matematică sau istorie.
Proba obligatorie a profilului începe la ora 09:00
Accesul în sălile de examen este permis până la ora 08:30, pe baza unui document de identitate valabil. Proba începe la ora 09:00, iar timpul efectiv de lucru este de 180 de minute, calculate după încheierea distribuirii subiectelor în fiecare sală.
Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și sunt transmise simultan în toate centrele de examen din țară.
La matematică participă, în principal, absolvenții filierei teoretice, profil real, cei ai filierei tehnologice, precum și candidați de la anumite specializări vocaționale. Elevii care au absolvit profiluri umaniste, inclusiv filologie și științe sociale, susțin proba la istorie.
La această etapă se prezintă absolvenții care nu au promovat examenul în sesiunile anterioare, cei care au lipsit de la una dintre probe sau candidații care mai trebuie să susțină doar anumite discipline. Notele obținute anterior la probele deja promovate pot fi recunoscute la cerere, conform metodologiei în vigoare.
Candidații trebuie să redacteze lucrările cu cerneală sau pastă albastră, iar pentru scheme și desene pot folosi creion negru. La matematică sunt permise instrumentele de desen, însă utilizarea calculatoarelor și a altor mijloace de calcul este interzisă.
Elevii care finalizează lucrarea mai devreme o pot preda, însă nu pot părăsi sala înainte de trecerea unei ore de la distribuirea subiectelor. Comunicarea între candidați, folosirea telefoanelor sau a dispozitivelor electronice și deținerea unor materiale ajutătoare sunt interzise pe durata examenului.
În situații excepționale, neimputabile candidaților, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, potrivit procedurilor aplicabile.
Cum sunt structurate subiectele la matematică
Subiectele diferă în funcție de profil și specializare. Candidații pot primi una dintre cele patru variante: matematică-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic.
Primul subiect conține șase exerciții, fiecare evaluat cu câte cinci puncte. Cerințele pot include calcule algebrice, funcții, ecuații, probabilități, trigonometrie sau geometrie.
Subiectele al doilea și al treilea cuprind câte două probleme, fiecare structurată în trei cerințe. Elevii trebuie să aplice formule și proprietăți matematice, să realizeze calculele corect și să prezinte etapele rezolvării.
La probele scrise, punctajul maxim este de 100 de puncte: 90 de puncte pentru rezolvarea cerințelor și 10 puncte din oficiu.
Când apar subiectele și rezultatele
Subiectele și baremele de evaluare vor fi publicate după încheierea probei, începând cu ora 15:00, pe platforma subiecte.edu.ro, la secțiunea „Subiecte și bareme”.
Calendarul probelor scrise din sesiunea de toamnă este următorul:
10 august – Proba E.a), Limba și literatura română
11 august – Proba E.c), proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie
12 august – Proba E.d), proba la alegere a profilului și specializării
13 august – Proba E.b), Limba și literatura maternă
Rezultatele inițiale vor fi afișate în 181818 august. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, candidații își vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor continuă în perioada 19-20 august, iar soluționarea acestora este programată în intervalul 20-21 august. Rezultatele finale vor fi publicate în 24 august.