Bac 2026, sesiunea de toamnă: Probele scrise încep luni. Până la ce oră se face accesul în sălile de examen

Ministerul Educației anunță startul probelor scrise pentru sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2026. Din 10 august, peste 33.000 de candidați sunt repartizați în 124 de centre de examen.
A doua sesiune a examenului național de Bacalaureat 2026 începe luni, 10 august, cu probele scrise. Peste 33.000 de candidați s-au înscris pentru a susține examenul în cele 124 de centre organizate la nivel național. Conform datelor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării, peste 22.000 dintre aceștia provin din promoția curentă, iar 11.000 sunt absolvenți din anii anteriori.
Calendarul probelor scrise la Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă
Examenele scrise se vor desfășura pe parcursul a patru zile consecutive, după următorul program:
10 august: Limba și literatura română (proba E.a);
11 august: Proba obligatorie a profilului (proba E.c - Matematică sau Istorie);
12 august: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d);
13 august: Limba și literatura maternă (proba E.b).
Subiectele și baremele de evaluare vor fi publicate zilnic, la ora 15:00, pe portalul oficial
subiecte.edu.ro.
Accesul candidaților în centrele de examen se face în intervalul 07:30 – 08:30, pe baza unui act de identitate valabil. Între 08:30 și 09:00, asistenții instruiesc elevii cu privire la regulamentul de desfășurare, iar redactarea lucrărilor începe la ora 09:00.
Timpul de lucru: Candidații au la dispoziție 3 ore din momentul distribuirii tuturor subiectelor.
Timp suplimentar: Elevii cu cerințe educaționale speciale (CES) pot primi o prelungire de maximum două ore, conform procedurii privind egalizarea șanselor.
Obiecte interzise: Este strict interzis accesul cu telefoane mobile, dispozitive electronice, cărți sau notițe. Obiectele personale trebuie lăsate în sala de depozitare special amenajată, sub semnătură. Refuzul de a le depozita atrage interdicția de a intra în examen.
Afișarea rezultatelor, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor
Primele note vor fi publicate pe 18 august, până la ora 12:00, în format anonimizat (pe baza codului individual primit de elev la prima probă), pe
bacalaureat.edu.ro și pe site-urile inspectoratelor școlare.
Ghid pentru contestații și vizualizarea lucrărilor:
Vizualizarea tezelor: Candidații pot solicita reverificarea vizuală a lucrării în ziua de 18 august (orele 14:00 – 18:00), precum și pe 19 și 20 august. Vizualizarea are rol strict informativ și nu obligă la depunerea unei contestații. Candidații minori trebuie însoțiți de un părinte sau tutore legal.
Depunerea contestațiilor: Se poate face în același interval (18-20 august), fără a fi condiționată de vizualizarea prealabilă a tezei. Candidații semnează o declarație prin care își dau acordul că nota finală se poate modifica prin creștere sau scădere.
Rezultate finale: Vor fi afișate pe data de 24 august 2026.
Pentru a fi declarat reușit la examenul de Bacalaureat 2026, un candidat trebuie să îndeplinească simultan următoarele cerințe:
Să fi susținut toate probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
Să obțină cel puțin nota 5.00 la fiecare dintre probele scrise;
Să obțină o medie generală de minimum 6.00 la probele scrise.
În prima sesiune (iulie 2026), rata de promovare la nivel național a atins 79,6% după soluționarea contestațiilor, înregistrând una dintre cele mai ridicate performanțe din ultimii 15 ani. Linie TelVerde pentru sesizarea neregulilor: În toată perioada examenelor scrise, Ministerul Educației pune la dispoziție numărul gratuit 0800 801 100 (activ între orele 08:00 și 16:00) pentru raportarea eventualelor disfuncționalități din centrele de examinare.