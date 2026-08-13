Doliu în învățământul superior: A murit profesorul universitar Radu Cristian Mușetescu, fost decan la ASE

Publicat 13 aug. 2026, 14:42 Actualizat 13 aug. 2026, 14:54

Doliu la ASE București și în mediul academic: profesorul universitar dr. Radu Cristian Mușetescu a trecut în neființă. Reprezentanții universității și colegii din Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale au transmis mesaje de regret pentru pierderea reputatului cadru didactic.

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