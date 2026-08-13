Doliu în învățământul superior: A murit profesorul universitar Radu Cristian Mușetescu, fost decan la ASE

Doliu la ASE București și în mediul academic: profesorul universitar dr. Radu Cristian Mușetescu a trecut în neființă. Reprezentanții universității și colegii din Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale au transmis mesaje de regret pentru pierderea reputatului cadru didactic.
Mediul universitar din România deplânge trecerea în neființă a profesorului universitar dr. Radu Cristian Mușetescu, o figură emblematică a Academiei de Studii Economice din București (ASE). Anunțul solemn al decesului a fost făcut de conducerea universității, care a adus un omagiu carierei excepționale și contribuțiilor aduse de reputatul economist. Cauza morții nu a fost făcută publică de familie.
„Ne vom aminti de domnul prof. univ. dr. Radu Cristian MUȘETESCU cu respect și recunoștință. Memoria sa va rămâne vie în comunitatea noastră academică și în sufletele celor care l-au cunoscut” - Academia de Studii Economice din București
Peste două decenii dedicate catedrei și conducerii academice
Cariera profesorului Radu Cristian Mușetescu la ASE București s-a întins pe parcursul a mai bine de 25 de ani, debutând în anul 1999. De-a lungul acestei perioade, domnia sa nu s-a remarcat doar la catedră, ci a jucat un rol esențial în administrarea și dezvoltarea instituției.
Profesorul Mușetescu a ocupat succesiv funcții de înaltă responsabilitate în structurile universitare:
Cancelar al Consiliului Facultății;
Prodecan al facultății;
Director de departament, poziție pe care a exercitat-o cu dedicație începând din anul 2014.
Pe lângă activitatea didactică, a fost un membru activ al Asociației pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES), susținând dezbaterile privind politicile economice ale României.
Un cercetător de marcă în economie internațională și geopolitică
Recunoscut drept unul dintre cei mai apreciați specialiști din domeniu, profesorul Radu Cristian Mușetescu a lăsat o amprentă profundă asupra generațiilor de studenți și doctoranzi prin cursurile și lucrările sale de cercetare.
Domeniile sale principale de expertiză au inclus:
Economia internațională și dinamica piețelor globale;
Geopolitica economică și dimensiunea economică a securității naționale;
Teoria drepturilor de proprietate;
Relația strategică dintre mediul de afaceri și administrația de stat.
Durere profundă în rândul colegilor și al familiei
Vestea dispariției sale premature a provocat un val de tristețe în rândul corpului profesoral și al fostilor studenți, care l-au descris drept un mentor generos, un profesionist desăvârșit și un om de o aleasă ținute morală.
Trecerea sa în neființă lasă o suferință de nealinat și în plan personal. Soția sa a transmis un mesaj copleșitor de adio, exprimându-și dragostea și durerea profundă pentru pierderea partenerului ei de viață.