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Un vecin al Rusiei avertizează că Kremlinul ar putea folosi drone capturate de la ucraineni pentru operațiuni sub steag fals

Kremlinul ar putea folosi pentru provocări drone capturate de la ucraineni

Kremlinul ar putea folosi pentru provocări drone capturate de la ucraineni

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 16:27
Actualizat6 aug. 2026, 16:28
SursăAgerpres

Oficiali din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea baltică a unor drone capturate de la ucraineni, a afirmat joi ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas, citat de Reuters.

''Vorbim de o operațiune sub steag fals, care folosește o dronă ucraineană falsă. (...) Unul din obiective este ca NATO să ezite și să își reducă sprijinul pentru Ucraina. Vă pot asigura că nu se va întâmpla asta'', a spus Kaunas.

Lideri din Polonia și din cele trei state baltice - Lituania, Letonia și Estonia - au avertizat că Rusia ar putea planifica atacuri sau sabotaje în țările lor, membre NATO și susținătoare ale Ucrainei, pentru a modifica direcția războiului din Ucraina și a reduce sprijinul pentru Kiev.

Președintele lituanian Gitanas Nauseda a arătat în iulie că informațiile obținute indică faptul că Moscova intenționează să atace infrastructuri, ceea ce a determinat măsuri de precauție legate de energie și transport. La momentul respectiv, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut că afirmațiile respective sunt 'povești de groază' pentru justificarea militarizării împotriva Rusiei.

Mai multe drone lansate de Ucraina împotriva unor ținte din Rusia au fot deviate în ultimele luni către spațiul aerian al Finlandei și al statelor baltice; Ucraina susține că Rusia a folosit în acest scop dispozitive electronice de apărare care bruiază sau imită semnalele de control.

Moscova a sugerat că de fapt balticii sunt complicii ucrainenilor, permițându-le să folosească spațiul lor aerian pentru atacuri împotriva Rusiei.

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