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Extern· 2 min citire
Un vecin al Rusiei avertizează că Kremlinul ar putea folosi drone capturate de la ucraineni pentru operațiuni sub steag fals
Kremlinul ar putea folosi pentru provocări drone capturate de la ucraineni
Publicat6 aug. 2026, 16:27
Actualizat6 aug. 2026, 16:28
SursăAgerpres
Oficiali din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea baltică a unor drone capturate de la ucraineni, a afirmat joi ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas, citat de Reuters.
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