Un vecin al Rusiei avertizează că Kremlinul ar putea folosi drone capturate de la ucraineni pentru operațiuni sub steag fals

Publicat 6 aug. 2026, 16:27 Actualizat 6 aug. 2026, 16:28 Sursă Agerpres

Oficiali din domeniul informațiilor din Lituania cred că Rusia are în vedere utilizarea pentru provocări în regiunea baltică a unor drone capturate de la ucraineni, a afirmat joi ministrul lituanian al apărării, Robertas Kaunas, citat de Reuters.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dronedrone ucrainenenato