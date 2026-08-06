Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Zelenski vine cu un anunț major. Dronele Ucrainei ar fi lovit motorul financiar al Rusiei

Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenskli. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 aug. 2026, 16:36
SursăAgerpres

Noi valuri de drone au dat o nouă lovitură capacității Rusiei de a-și finanța invazia asupra Ucrainei, a declarat joi președintele Volodimir Zelenski, relatează dpa.

''Astăzi, sancțiunile noastre cu rază lungă de acțiune au reușit din nou să limiteze veniturile Rusiei din petrol, pe care le utilizează să finanțeze războiul și uciderea de ucraineni'', a postat liderul ucrainean pe Telegram.

''Forțele ucrainene de apărare au lovit țintele agresorului la o distanță de peste 1.300 km de linia frontului'', a scris el, postând o compilație de clipuri video în care pot fi văzute uriașe coloane de fum.

Zelenski a vorbit despre un atac asupra rafinăriei Bashneft-Novoil din orașul Ufa, în republica rusă Bașkortostan. Autoritățile de aici au informat despre un incendiu în zona industrială în ziua precedentă.

Cele trei rafinării din Ufa au fost deja vizate în atacuri ucrainene în iunie, iulie și începutul lui august.

Președintele ucrainean a făcut referire și la un atac cu repetiție încununat de succes asupra unei rafinării din Iaroslavl, la nord de capitala Moscova. Guvernatorul regiunii Iaroslavl, Mihai Evraev, a postat pe social media că 93 de drone au fost interceptate în cel mai mare atac dușman cu drone asupra rafinăriei de până acum.

Fragmente căzute au declanșat incendii în rafinărie și în trei locuințe private, patru persoane fiind rănite de resturile de metal.

La Moscova, Ministerul Apărării a raporta că un total de 605 drone dușmane au fost interceptate în cursul nopții deasupra Rusiei și peninsulei Crimeea, anexată ilegal de la Ucraina în 2014.

Pe lângă o rezistență feroce la sol de-a lungul unei linii a frontului de peste 1.200 km, Kievul și-a intensificat masiv în ultimele luni campania aeriană împotriva infrastructurii și a liniilor de aprovizionare militare rusești.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

razboi ucrainadrone ucrainenevolodimir zelenskirafinarii rusesti

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe