Doliu în lumea influencerilor: o tânără de 21 de ani a fost ucisă în fața tatălui său

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 20 sept. 2026, 19:23

O tânără influenceriță din Brazilia a fost ucisă la doar câteva zile după ce fusese eliberată provizoriu din arest. Evelyn Lima Dantas, în vârstă de 21 de ani, a fost atacată în propria locuință din Mãe do Rio, în statul Pará, iar anchetatorii verifică dacă asasinatul are legătură cu dosarul în care fusese cercetată anterior.

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