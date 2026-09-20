Doliu în lumea influencerilor: o tânără de 21 de ani a fost ucisă în fața tatălui său

O tânără influenceriță din Brazilia a fost ucisă la doar câteva zile după ce fusese eliberată provizoriu din arest. Evelyn Lima Dantas, în vârstă de 21 de ani, a fost atacată în propria locuință din Mãe do Rio, în statul Pará, iar anchetatorii verifică dacă asasinatul are legătură cu dosarul în care fusese cercetată anterior.
Potrivit informațiilor publicate de presa braziliană, doi bărbați au pătruns în locuință în dimineața zilei de 16 septembrie. Aceștia l-ar fi imobilizat pe tatăl tinerei, după care au scos-o pe Evelyn din casă și au împușcat-o în fața imobilului. Victima a murit la locul atacului.
Atacul a avut loc la câteva zile după eliberarea din arest
Moartea tinerei a atras atenția anchetatorilor și prin prisma trecutului său recent. Evelyn Lima Dantas fusese reținută în cadrul unei anchete privind uciderea unui fost polițist și se afla în libertate provizorie din 9 septembrie, cu aproximativ o săptămână înainte de asasinat.
Dosarul viza moartea lui Antônio Anildo Alves da Silva, un fost sergent de poliție în vârstă de 56 de ani. Bărbatul a fost împușcat mortal în luna iulie, în apropierea unui supermarket.
Anchetatorii suspectau că Evelyn ar fi oferit sprijin logistic persoanelor implicate în atac. Tânăra nu fusese însă condamnată pentru această faptă, iar ancheta era în desfășurare la momentul eliberării sale.
Ce au găsit polițiștii la locul crimei
După atac, pe fațada locuinței a fost inscripționat „TCP”, inițiale asociate cu Terceiro Comando Puro, o organizație criminală originară din Rio de Janeiro.
Poliția nu a confirmat însă că gruparea ar fi responsabilă pentru uciderea lui Evelyn. Inscripția reprezintă, în acest moment, un element al anchetei, iar autoritățile încearcă să stabilească cine a comandat și executat atacul.
Suspecții au fugit de la locul faptei cu o mașină, iar până la cele mai recente informații disponibile nu fuseseră anunțate arestări în cazul uciderii tinerei. Polițiștii analizează probele criminalistice, declarațiile martorilor și imaginile care ar putea ajuta la identificarea atacatorilor.
Poliția verifică ipoteza unei răzbunări
Una dintre direcțiile urmărite de anchetatori este aceea că uciderea ar putea avea legătură cu dosarul privind moartea fostului polițist. Autoritățile verifică inclusiv ipoteza unei represalii sau a unei tentative de a elimina o persoană care ar fi putut deține informații despre crima investigată.
Până în prezent, însă, poliția nu a stabilit oficial motivul asasinatului și nici nu a confirmat o legătură directă între cele două cazuri. Investigația continuă pentru identificarea autorilor și clarificarea circumstanțelor în care tânăra și-a pierdut viața.
Evelyn era activă pe rețelele sociale și publica fotografii și videoclipuri despre viața de zi cu zi, călătorii și activități de beauty.