Alertă de atac aerian și explozii la Riad. Incendiu major în apropierea aeroportului capitalei saudite

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 19 sept. 2026, 18:25

Riadul s-a confruntat cu primele incidente de la reluarea confruntărilor cu rebelii houthi din Yemen. Locuitorii capitalei saudite au fost alertați în noaptea de vineri spre sâmbătă cu privire la un posibil atac aerian, urmat de două explozii puternice. Sâmbătă, un incendiu major a fost raportat în apropierea aeroportului din Riad, relatează AFP.

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