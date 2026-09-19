Alertă de atac aerian și explozii la Riad. Incendiu major în apropierea aeroportului capitalei saudite

Riadul s-a confruntat cu primele incidente de la reluarea confruntărilor cu rebelii houthi din Yemen. Locuitorii capitalei saudite au fost alertați în noaptea de vineri spre sâmbătă cu privire la un posibil atac aerian, urmat de două explozii puternice. Sâmbătă, un incendiu major a fost raportat în apropierea aeroportului din Riad, relatează AFP.
O nouă escaladare în regiune
Arabia Saudită, care sprijină militar guvernul yemenit în confruntarea cu rebelii Houthi susținuți de Iran, s-a confruntat în ultimele zile cu un număr tot mai mare de atacuri lansate de aceștia.
Rebelii Houthi au reușit săptămâna trecută, în urma unei ofensive fulgerătoare, să preia controlul asupra unei părți din vestul Yemenului, de-a lungul Mării Roșii, ajungând până la strâmtoarea Bab el-Mandeb. Zona se află pe una dintre principalele rute maritime comerciale care leagă Asia de Europa prin Canalul Suez.
Explozii puternice în Riad
Atacurile cu drone și rachete lansate de rebelii Houthi asupra Arabiei Saudite au vizat până acum, în principal, instalații petroliere și baze militare din sudul țării sau de-a lungul coastei Mării Roșii, la distanță de capitala Riad.
Situația s-a schimbat însă în noaptea de vineri spre sâmbătă. În jurul orei locale 03:00, locuitorii capitalei saudite au primit pe telefoane o alertă privind o posibilă amenințare aeriană, însoțită de recomandarea de a rămâne în locuințe.
La scurt timp, două explozii puternice au fost auzite în Riad. Deocamdată, nu este clar ce anume s-a întâmplat, iar autoritățile saudite nu au oferit informații oficiale în legătură cu exploziile.
Incendiu în apropierea aeroportului din Riad
Câteva ore mai târziu, un incendiu puternic a izbucnit în apropierea aeroportului din Riad. Nici în acest caz autoritățile saudite nu au oferit, până în prezent, informații oficiale.
Agențiile de presă relatează însă că incendiul ar fi cuprins un rezervor de combustibil aparținând companiei petroliere saudite Aramco.
Totodată, site-ul de monitorizare a traficului aerian FlightRadar24 indică perturbări majore pe aeroportul din capitala saudită, unde mai multe zboruri au fost întârziate sau anulate.