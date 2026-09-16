Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Rebelii houthi afirmă că au doborât un avion de vânătoare saudit F-15. Riadul, acuzat de sute de lovituri aeriene în Yemen-VIDEO

FOTO: Captură X/ Colaj Realitatea.Net

FOTO: Captură X/ Colaj Realitatea.Net

Scris deGabriela Bucătaru
Publicat16 sept. 2026, 22:13
Actualizat16 sept. 2026, 22:15

Rebelii houthi din Yemen au anunțat miercuri că au doborât un avion de vânătoare saudit și au acuzat Riadul că a efectuat sute de lovituri aeriene asupra țării lor, relatează AFP.

Rebelii Houthi susțin că au doborât un avion F-15 saudit

Combatanții antiguvernamentali au reușit ”să doboare un avion de vânătoare saudit de tipul F-15, în timp ce acesta efectua operațiuni ostile în spațiul aerian al provinciei Marib, fiind lovit cu o rachetă sol-aer de fabricație locală”, a declarat purtătorul de cuvânt militar houthi, Yahya Saree.

Ulterior, gruparea a difuzat o înregistrare video, arătând avionul în curs de doborâre.

În imaginile publicate pe rețelele sociale poate fi văzută carcasa în flăcări a unui avion în deșert, în timp ce rebeli houthi pozează în apropierea unei bucăți a aparatului pe care poate fi văzut un drapel saudit.

Arabia Saudită acuză rebelii de atacuri cu drone asupra orașului Mecca

Rebelii Houthi, susținuți de Iran, execută atacuri împotriva Arabiei Saudite, aliată forțelor guvernamentale yemenite, de la reluarea ostilităților în Yemen în luna iulie.

Potrivit purtătorului de cuvânt citat anterior, aviația saudită a efectuat circa 450 de lovituri în Yemen în această săptămână.

La rândul său, Riadul a acuzat miercuri mișcarea houthi că ar fi efectuat un atac cu dronă împotriva orașului sfânt Mecca, ceea ce houthi au dezmințit.

”Operațiunile noastre vizează instalațiile petroliere și bazele militare, care sunt departe de locurile sacre”, a spus Saree.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

rebelii houthiavion de vanatoare doborâtorientul mijlociuarabia saudita

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe