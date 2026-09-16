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Extern· 2 min citire
Rebelii houthi afirmă că au doborât un avion de vânătoare saudit F-15. Riadul, acuzat de sute de lovituri aeriene în Yemen-VIDEO
FOTO: Captură X/ Colaj Realitatea.Net
Publicat16 sept. 2026, 22:13
Actualizat16 sept. 2026, 22:15
Rebelii houthi din Yemen au anunțat miercuri că au doborât un avion de vânătoare saudit și au acuzat Riadul că a efectuat sute de lovituri aeriene asupra țării lor, relatează AFP.
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