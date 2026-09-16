Capitalele UE au fost luate prin surprindere după ce Ursula von der Leyen a anunțat „statutul de membru asociat” pentru Canada.

Publicat 16 sept. 2026, 17:06 Actualizat 16 sept. 2026, 17:29

O apropiere mai mare decât cea planificată în prezent, între Canada și statele membre ale Uniunii Europene, ar crea noi probleme în privința oțelului, automobilelor, culturilor modificate genetic și a altor chestiuni de fond, au declarat diplomați de la Bruxelles.

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