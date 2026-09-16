Francezii bat drumul până în Andorra pentru carburant ieftin. Cât costă un plin față de Franța

Publicat 16 sept. 2026, 16:56 Sursă Agerpres

Prețurile mai mici la carburanți îi determină pe tot mai mulți automobiliști francezi să treacă granița în Andorra pentru a-și face plinul. La Pas de la Casa, localitate din Principatul Andorra aflată în apropierea frontierei cu Franța, un flux constant de mașini se formează la una dintre cele mai mari benzinării din zonă.

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