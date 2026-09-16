Francezii bat drumul până în Andorra pentru carburant ieftin. Cât costă un plin față de Franța

Prețurile mai mici la carburanți îi determină pe tot mai mulți automobiliști francezi să treacă granița în Andorra pentru a-și face plinul. La Pas de la Casa, localitate din Principatul Andorra aflată în apropierea frontierei cu Franța, un flux constant de mașini se formează la una dintre cele mai mari benzinării din zonă.
Marți, prețul afișat era de 1,677 euro pentru un litru de motorină și de 1,685 euro pentru un litru de benzină fără plumb 95. În Franța, prețul trece de 2 euro la majoritatea stațiilor.
Diferența îi convinge pe unii francezi să parcurgă chiar și peste o sută de kilometri pentru a alimenta în Andorra, inclusiv în timpul săptămânii.
Aproape 30 de euro economisiți la 40 de litri
Pentru Olivier Perramond, diferența de preț este suficient de mare încât deplasarea până în Andorra să merite.
„Cu 70 de cenți mai puțin decât în Franța, nu mai e nimic de discutat”, rezumă Olivier Perramond.
Un alt șofer, Jean-Michel, venit din regiunea Tarn, și-a făcut rapid calculul pentru alimentare. El intenționează să cumpere 40 de litri de carburant, iar diferența de aproximativ 70 de cenți pe litru îi aduce o economie de aproape 30 de euro.
„Voi pune 40 de litri, deci cu 70 de cenți mai puțin, asta înseamnă aproape 30 de euro”, spune Jean-Michel.
Pentru cei care fac drumul până în Andorra, economia nu se limitează însă la carburant. Prețurile mai mici la tutun și alcool reprezintă un alt motiv pentru care vizitatorii trec frontiera.
Benzina costă 1,68 euro în Andorra
Marie Guerin, o femeie în vârstă de 40 de ani din Bretania, se află în vacanță în Pirineii Orientali, unde practică sporturi extreme. Vizita în Andorra i-a oferit și ocazia de a face cumpărături.
Diferențele de preț pe care le-a găsit sunt considerabile, în special în cazul țigărilor și al carburanților.
„Un singur cartuș (200 de țigări) costă în medie 35 de euro în Andorra, în timp ce la noi este 130 de euro. Și pentru benzină, suntem acum la 2,37 euro, iar aici este 1,68 euro, deci nu este nesemnificativ”, a declarat Marie Guerin.
Astfel, pentru francezii care ajung în Pas de la Casa, alimentarea mașinii poate fi combinată cu cumpărături de alte produse, ceea ce face ca deplasarea peste graniță să fie mai atractivă din punct de vedere financiar.
Andorra a redus taxele pentru carburanți
Diferențele de preț nu sunt întâmplătoare. Principatul Andorra a încercat în mod tradițional să țină sub control prețurile carburanților, considerați de autorități o componentă importantă a inflației.
Ramon Llados, ministrul de Finanțe din Andorra, a explicat pentru AFP că guvernul a intervenit asupra taxelor în contextul creșterii prețurilor la combustibili.
Începând din iulie, autoritățile au decis să reducă și mai mult taxele aplicate benzinei și motorinei, măsura fiind concepută ca una „temporară”.
Un element important îl reprezintă nivelul TVA-ului. În Andorra, acesta este de doar 4,5%.
În cazul motorinei, impozitarea este diferită și se situează „în jur de 38 de cenți pe litru, plus TVA”, după cum a precizat ministrul de Finanțe.
Reducere suplimentară pentru motorină
La începutul lunii septembrie, autoritățile din Andorra au introdus o nouă reducere, de 15 cenți pe litru, însă aceasta se aplică exclusiv motorinei.
Costul reducerii este împărțit între stat și operatorii privați din domeniu. Guvernul a contribuit cu o reducere de impozit de 10 cenți pe litru, în timp ce importatorii și distribuitorii au acceptat să scadă prețurile cu încă 5 cenți.
Potrivit ministrului Ramon Llados, scopul măsurii este ca „cetățenii din Andorra să beneficieze de prețuri mai mici”. De aceste prețuri ajung să profite însă și persoanele care vizitează principatul.
Unii francezi parcurg 150 de kilometri pentru un plin
Jurnaliștii AFP au întâlnit la Pas de la Casa numeroși pensionari francezi veniți special pentru cumpărături și alimentarea automobilelor.
Printre aceștia se afla Alain Perez, care a venit din Toulouse. Distanța până în Andorra este de aproximativ 150 de kilometri, iar călătoria durează circa două ore și jumătate cu mașina.
Pentru Alain Perez, timpul petrecut pe drum este justificat de economia obținută la carburant. El nu a venit însă cu un autoturism obișnuit, ci cu o rulotă dotată cu un rezervor de combustibil de capacitate mare.
„Dacă alimentez cu motorină în Franța, plinul mă costă 170 de euro. Și aici, plătesc doar 119 euro și umplu și o canistră”, spune Alain Perez.
Canistrele ajung în portbagaj
Alain Perez nu este singurul vizitator care încearcă să profite cât mai mult de diferența de preț. Jurnaliștii AFP au întâlnit mai multe persoane care, după alimentarea automobilelor, au pus una sau mai multe canistre cu combustibil în portbagaj.
În unele situații, aceste practici ajung să ocolească prevederile legale, în încercarea de a transporta o cantitate cât mai mare de carburant cumpărat la prețul mai mic din Andorra.
Astfel, diferența dintre prețurile din cele două țări continuă să atragă automobiliști francezi la Pas de la Casa, chiar și atunci când pentru a ajunge la stațiile de alimentare este nevoie de un drum de câteva ore.