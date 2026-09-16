Proteste și la Sofia. Bulgarii care au ieșit în stradă au cerut demisia Guvernului Radev

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 11:34

În timp ce fermierii români au protestat marți la București încă de la primele ore ale dimineții, vecinii noștri bulgari au ieșit în stradă seara. Nemulțumiți de situația economică a țării, dar nu numai, sute de protestatari s-au adunat, marți seară, în centrul Sofiei pentru a cere demisia guvernului premierului Rumen Radev.

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