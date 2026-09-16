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Extern· 2 min citire
Proteste și la Sofia. Bulgarii care au ieșit în stradă au cerut demisia Guvernului Radev
Bulgarii au protestat împotriva guvernului de la Sofia sursă foto: publicația Novinite
În timp ce fermierii români au protestat marți la București încă de la primele ore ale dimineții, vecinii noștri bulgari au ieșit în stradă seara. Nemulțumiți de situația economică a țării, dar nu numai, sute de protestatari s-au adunat, marți seară, în centrul Sofiei pentru a cere demisia guvernului premierului Rumen Radev.
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