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Proteste și la Sofia. Bulgarii care au ieșit în stradă au cerut demisia Guvernului Radev

Bulgarii au protestat împotriva guvernului de la Sofia sursă foto: publicația Novinite

Bulgarii au protestat împotriva guvernului de la Sofia sursă foto: publicația Novinite

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 sept. 2026, 11:34

În timp ce fermierii români au protestat marți la București încă de la primele ore ale dimineții, vecinii noștri bulgari au ieșit în stradă seara. Nemulțumiți de situația economică a țării, dar nu numai, sute de protestatari s-au adunat, marți seară, în centrul Sofiei pentru a cere demisia guvernului premierului Rumen Radev.

Manifestația s-a desfășurat în așa-numitul „Triunghi al Puterii”, între Parlament, Președinție și Consiliul de Miniștri, scrie publicația bulgară Novinite.

Protestul a fost organizat de activistul Manol Glishev și de asociația civică BOETS. Bulgarii au protestat pe fondul nemulțumirilor legate de economie, corupție, violență și politica față de Rusia.

Organizatorii au cerut, de asemenea, alegeri anticipate și au anunțat că intenționează să continue manifestațiile pe parcursul iernii.

Protestatarii au acuzat guvernul că promovează ceea ce ei au descris drept o „dependență periculoasă de Rusia”, despre care susțin că amenință securitatea națională și afectează relațiile Bulgariei cu partenerii săi din Uniunea Europeană.

„Vom continua să protestăm până când vor fi organizate alegeri anticipate”

Organizatorii protestelor consideră că autoritățile nu au luat măsuri suficiente împotriva crimei organizate și creșterea frecvenței actelor de violență în rândul tinerilor.

Un alt motiv invocat la proteste a fost situația de la Televiziunea Națională Bulgară, manifestanții acuzând guvernul că a transformat instituția într-un instrument de propagandă politică.

Activistul Manol Glishev a estimat că protestele se vor intensifica în lunile următoare.

„Vom continua să protestăm până când vor fi organizate alegeri anticipate”, a declarat Glishev.

Manifestanții, îngrijorați în legătură cu apartenența Bulgariei la NATO și UE

Participanții au scandat lozinci, ca „Demisia!”, „Comuniștii afară!”, „Bulgaria”, „Victorie” și „Glorie Ucrainei!”.

Glishev a criticat și politica guvernului față de războiul din Ucraina, susținând că acesta trebuie numit război, nu doar conflict. Glishev mai crede că politicile guvernului au ca rezultat plecarea companiilor străine din Bulgaria. Alți manifestanți și-au arătat îngrijorarea în legătură cu apartenența Bulgariei la NATO și UE, fiscalitatea și mediul economic al țării.

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