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Cinci morți și șapte răniți după un atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz, în Ucraina. ONU: victimele civile au crescut cu 44%

Atac rusesc în Ucraina/ Arhivă Profimedia

Atac rusesc în Ucraina/ Arhivă Profimedia

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 sept. 2026, 11:56

Cinci persoane au fost ucise, iar alte șapte au fost rănite, miercuri, după ce un autobuz cu civili a fost atacat cu o dronă rusească în districtul Nikopol, în sudul Ucrainei, potrivit anunțului făcut pe Telegram de Administraţia Militară din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, preluat de AFP. Atenție, urmează informații, detalii și imagini cu un puternic impact emoțional!

”Cinci persoane au fost ucise, iar alte şapte au fost rănite în urma unui atac inamic împotriva unui minibuz, în districtul Nikopol”, a anunţat şeful administraţiei, Oleksandr Ganja.

Oficialul ucrainean a precizat, totodată, că este vorba despre un atac rus cu dronă. Autorităţilor locale susțin că la bordul autobuzului de aflau civili.

Imagini publicate de către autorităţi au surpins un minibuz alb cu geamurile sparte de suflul unei explozii. Totodată, acestea înfățișează și o dâră de sânge în dreptul uneia dintre ferestrele sparte.

Atac autobuz civili

Numărul civililor ucişi în Ucraina a atins cel mai mare nivel de la primele luni ale invaziei la scară mare a Ucrainei de Rusia, în urmă cu patru ani şi jumătate, potrivit ONU, în urma unei escaladări a atacurilor.

ONU: Peste 1.800 de civili au fost uciși în Ucraina în primele șapte luni ale anului

Numărul victimelor civile din Ucraina a crescut semnificativ în 2026, potrivit celor mai recente date publicate de Misiunea ONU pentru Drepturile Omului în Ucraina. În perioada ianuarie-iulie, cel puțin 1.839 de civili au fost uciși, iar alți 10.638 au fost răniți în urma violențelor legate de război.

Bilanțul reprezintă o creștere cu 44% a numărului victimelor civile față de aceeași perioadă din 2025, potrivit ONU. Organizația precizează că bilanțul real este probabil mai mare, deoarece verificarea unor cazuri este încă în desfășurare.

Luna iulie a fost cea mai sângeroasă pentru civili din ultimii patru ani, cu cel puțin 437 de persoane ucise și 2.610 rănite. Potrivit ONU, numărul civililor uciși în iulie a fost cel mai ridicat înregistrat într-o singură lună din mai 2022.

Datele ONU se referă la victimele civile pe care organizația le-a putut verifica și documenta.

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