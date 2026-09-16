Cinci morți și șapte răniți după un atac rusesc cu dronă asupra unui autobuz, în Ucraina. ONU: victimele civile au crescut cu 44%

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 sept. 2026, 11:56

Cinci persoane au fost ucise, iar alte șapte au fost rănite, miercuri, după ce un autobuz cu civili a fost atacat cu o dronă rusească în districtul Nikopol, în sudul Ucrainei, potrivit anunțului făcut pe Telegram de Administraţia Militară din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, preluat de AFP. Atenție, urmează informații, detalii și imagini cu un puternic impact emoțional!

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