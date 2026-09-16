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Extern· 2 min citire
Incident terifiant la bordul unui Boeing 737, în Iran. Plafonul s-a desprins, iar avionul a revenit de urgență la Mashhad VIDEO
Aterizare de urgență/ Foto: X
Pasagerii unui zbor intern din Iran au trecut prin momente de panică după ce un Boeing 737 al companiei Sepehran Airlines a fost nevoit să revină pe aeroportul din Mashhad pentru o aterizare de urgență, la scurt timp după decolare. Imaginile filmate în interiorul cabinei arată cum aeronava se zguduie violent, iar bucăți din plafonul interior se desprind și cad. Mai mult, pasagerii speriați pot fi auziți strigând și rugându-se în timp ce echipajul se pregătea să revină la sol. Atenție, urmează informații, detalii și imagini care vă pot afecta emoțional, în special pe minori!
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