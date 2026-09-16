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Incident terifiant la bordul unui Boeing 737, în Iran. Plafonul s-a desprins, iar avionul a revenit de urgență la Mashhad VIDEO

Aterizare de urgență/ Foto: X

Aterizare de urgență/ Foto: X

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 16 sept. 2026, 12:26

Pasagerii unui zbor intern din Iran au trecut prin momente de panică după ce un Boeing 737 al companiei Sepehran Airlines a fost nevoit să revină pe aeroportul din Mashhad pentru o aterizare de urgență, la scurt timp după decolare. Imaginile filmate în interiorul cabinei arată cum aeronava se zguduie violent, iar bucăți din plafonul interior se desprind și cad. Mai mult, pasagerii speriați pot fi auziți strigând și rugându-se în timp ce echipajul se pregătea să revină la sol. Atenție, urmează informații, detalii și imagini care vă pot afecta emoțional, în special pe minori!

Potrivit autorităților iraniene, o parte din banda de rulare a uneia dintre anvelope s-a desprins în timpul decolării, iar ulterior pilotul a raportat o problemă la unul dintre motoare. Aeronava a aterizat în siguranță, iar în urma incidentului nu au fost raportate victime, relatează yNetGlobal.

Probleme la anvelopă și motor. Avionul a revenit de urgență la Mashhad

Avionul efectua o cursă pe ruta Mashhad–Kermanshah. Zborul trebuia să decoleze mai devreme, însă a fost amânat de două ori. În cele din urmă, aeronava a decolat în jurul orei 17:39, ora locală.

Hassan Jafari, directorul de relații publice al autorității aeroportuare din provincia Razavi Khorasan, a declarat că banda exterioară de cauciuc a uneia dintre anvelope s-a desprins în timpul decolării.

Jafari a precizat că, spre deosebire de informațiile apărute inițial în presa iraniană, anvelopa nu a explodat. După decolare, pilotul a anunțat controlorii de trafic aerian că există o problemă la motor și a solicitat permisiunea de a reveni pe aeroportul din Mashhad.

Cauza exactă a problemei este în continuare investigată. Deocamdată nu este clar dacă există vreo legătură între problema anvelopei și defecțiunea motorului raportată de pilot.

După aterizare, pasagerii au părăsit aeronava în siguranță și au fost transferați ulterior către un alt zbor spre Kermanshah.

Boeing 737 al companiei Sepehran Airlines

Momente de panică printre pasageri: plafonul s-a desprins, iar oamenii s-au rugat

Imaginile publicate după incident surprind momentele de panică din cabină: de la bucățile din plafon care s-au desprins, obiectele au căzut și până la pasagerii s-au prins de scaune, au început să țipe speriați și chiar s-au rugat.

Aeronava implicată în incident, cu numărul de înmatriculare EP-FSU, este un Boeing 737-300 vechi de aproximativ 30 de ani. Avionul a fost operat de mai multe companii de-a lungul timpului și a intrat în serviciul companiei Sepehran Airlines în mai 2023.

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