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Extern· 2 min citire
Ursula von der Leyen promite sprijin de urgență pentru fermierii europeni, la o zi după protestele ciobanilor români
Președintele CE Ursula von der Leyen
Măsuri de ultim moment de la Uniunea Europeană pentru fermieri! Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri, 16 septembrie, un nou pachet de ajutoare pentru agricultorii afectați de crizele majore din ultimul an. Anunțul a fost făcut în cursul discursului anual privind starea Uniunii.
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