Germania și SUA fac front comun în industria de apărare. Ce au pus la cale Pistorius și Hegseth pentru arme, muniții și tehnologie

Publicat 16 sept. 2026, 09:59 Sursă Agerpres

Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și omologul său american, Pete Hegseth, au semnat la Washington o declarație de intenție prin care cele două state își propun să aprofundeze cooperarea în domeniul proiectelor de înarmare.

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