Germania și SUA fac front comun în industria de apărare. Ce au pus la cale Pistorius și Hegseth pentru arme, muniții și tehnologie
Pete Hegseth. Foto: Profimedia
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, și omologul său american, Pete Hegseth, au semnat la Washington o declarație de intenție prin care cele două state își propun să aprofundeze cooperarea în domeniul proiectelor de înarmare.
Documentul stabilește cadrul pentru colaborări viitoare privind dezvoltarea, producția și mentenanța echipamentelor de apărare.
Acordul vine într-un moment în care Germania și Statele Unite discută inclusiv despre producția de armament și muniții, cooperarea pentru avioanele de luptă F-35 și fabricarea în Germania a unor rachete ghidate destinate sistemului de apărare aeriană Patriot.
Un nou cadru pentru cooperarea militară dintre Berlin și Washington
Declarația de intenție semnată de Boris Pistorius și Pete Hegseth urmărește să ofere o bază politică pentru viitoarele proiecte comune ale Germaniei și Statelor Unite în industria de apărare.
Ministerul german al Apărării a transmis, referitor la întâlnirea de la Washington, că cele două țări consideră că actualele provocări din domeniul securității necesită o industrie de apărare reciproc avantajoasă și strâns conectată de ambele părți ale Atlanticului.
„Germania și Statele Unite au convenit că provocările actuale în politica de securitate necesită o bază industrială de apărare reciproc avantajoasă, strâns interconectată de ambele părți ale Atlanticului”, a indicat Ministerul german al Apărării cu referire la întâlnirea de la Washington.
Berlinul subliniază că atât Germania, cât și SUA dispun de industrii de apărare puternice, iar acestea ar putea să se completeze într-o măsură și mai mare în perioada următoare.
Cooperarea ar urma să vizeze producția de sisteme de armament de ultimă generație, componente și muniții complexe.
Producție, licențe, mentenanță și transfer de tehnologie
Documentul semnat de cei doi miniștri nu se limitează la producția propriu-zisă de echipamente militare. Potrivit Berlinului, declarația stabilește un cadru politic pentru proiectele care vor fi dezvoltate în viitor între cele două state.
În acest cadru intră dezvoltarea și producția echipamentelor de apărare, dar și producția sub licență și mentenanța acestora.
Un alt obiectiv îl reprezintă consolidarea lanțurilor de aprovizionare. Germania și Statele Unite vor să analizeze, de asemenea, reglementările referitoare la transferul de tehnologie și să intensifice cooperarea în cercetare și dezvoltare.
Prin urmare, colaborarea anunțată acoperă mai multe etape ale industriei de apărare, de la cercetare și dezvoltare până la producție și întreținerea echipamentelor.
F-35 și rachetele Patriot, printre proiectele discutate
Înaintea întâlnirii cu Pete Hegseth, Boris Pistorius a vorbit despre câteva dintre proiectele concrete în care Germania și Statele Unite cooperează deja sau intenționează să colaboreze.
Printre acestea se află programul pentru avionul de luptă F-35, precum și producția planificată în Germania de rachete ghidate pentru sistemul de apărare aeriană Patriot.
Ministrul german al Apărării a subliniat că posibilitățile de cooperare sunt mai largi și a evidențiat capacitățile industriale și tehnologice ale Germaniei.
„Însă potențialul nostru comun merge și mai departe. Germania dispune de o bază industrială solidă, de o forță de muncă înalt calificată și de expertiză tehnologică de vârf. Cu aceste atuuri, putem crea capacități de producție suplimentare”, a spus Pistorius.
Ministrul german a vorbit și despre efectele pe care o colaborare mai strânsă între cele două țări le-ar putea avea asupra capacităților de apărare.
„Dacă SUA și Germania și-ar uni forțele și mai strâns, sistemele de descurajare și apărare ar putea fi desfășurate mai rapid și în număr mai mare. Procedând astfel, consolidăm capacitatea operațională a Germaniei, a Statelor Unite și a întregii Alianțe”, a adăugat el.
Germania vrea și rachete Tomahawk de la americani
Cooperarea militară dintre Berlin și Washington include și planuri pentru achiziții de armament american.
Guvernul german intenționează să cumpere de la partea americană rachete de croazieră Tomahawk. Germania a obținut deja un acord de principiu în această privință, în marja summitului NATO desfășurat la Ankara în luna iulie.
În paralel cu aceste proiecte, pentru Germania rămâne importantă și problema viitorului prezenței militare americane pe continentul european.
Germania se pregătește pentru eventuale schimbări ale prezenței SUA în Europa
O chestiune considerată crucială este dacă și în ce mod Statele Unite își vor modifica prezența trupelor în Europa.
Germania s-a oferit să pună la dispoziția NATO nave, avioane de luptă și sisteme de armament fără pilot, cu scopul de a compensa capacitățile care erau asigurate anterior de armata SUA în Europa.
Boris Pistorius a solicitat anterior și stabilirea unui calendar pentru preluarea acestor responsabilități.
În acest context, cooperarea industrială și militară dintre Germania și Statele Unite se desfășoară în paralel cu discuțiile privind contribuțiile europene la apărarea Alianței.
Pistorius și Hegseth, la prima întâlnire după schimbarea tonului american
Boris Pistorius a efectuat precedenta sa vizită la Washington la mijlocul anului 2025. În luna mai a acestui an, ministrul german s-a aflat în America de Nord, unde a promovat cooperarea în domeniul apărării, concentrându-se în Canada pe submarinele germane.
La acel moment, Pistorius nu s-a întâlnit cu Pete Hegseth. Ministrul american se afla în Singapore pentru participarea la Dialogul Shangri-La, cea mai importantă conferință de securitate din Asia.
Faptul că întâlnirea dintre Pistorius și Hegseth a avut loc abia anul acesta ar putea avea însă o semnificație pozitivă, notează dpa, în condițiile în care tonul Statelor Unite față de Germania s-a schimbat.
De la criticile lui Trump la laudele venite din partea SUA
O perioadă îndelungată, președintele american Donald Trump și administrația sa au criticat dur guvernul german. Germania, asemenea altor state europene, era acuzată că nu depune suficiente eforturi pentru propria apărare.
Între timp, Berlinul a schimbat radical direcția în ceea ce privește politica de apărare.
În luna august, subsecretarul de stat american Elbridge Colby a lăudat Germania chiar la sediul NATO, prezentând-o drept exemplu pentru ceilalți aliați.
Ceea ce Germania a început să facă în ultimele 18 luni a fost descris de Colby drept „o schimbare tectonică extraordinară” și o „transformare istorică”.
Potrivit lui Colby, Germania a trecut de la o demilitarizare extinsă la o reînarmare rapidă. În același timp, el a descris Germania ca fiind foarte cooperantă, iar discuțiile privind producția comună de armament și alte direcții de colaborare drept unele orientate spre rezultate.
Următoarea oprire a lui Pistorius este New York
După vizita de la Washington, Boris Pistorius își va continua deplasarea în Statele Unite la New York.
Ministrul german are programate întâlniri cu reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite, inclusiv cu secretarul general Antonio Guterres.
Discuțiile se vor concentra asupra viitorului misiunilor Căștilor Albastre și asupra continuării angajamentului internațional în Liban. Bundeswehr-ul, armata germană, a fost implicat până acum în misiunea UNIFIL a Națiunilor Unite din această țară.
Germania primește primele avioane F-35
Vineri, Pistorius va merge la sediul companiei Lockheed Martin din Fort Worth, Texas. Cu această ocazie, compania îi va înmâna oficial Germaniei primele avioane de luptă F-35 comandate de Berlin.
Aparatele F-35 sunt destinate să înlocuiască flota de avioane Tornado a Germaniei.
În cadrul unui program de modernizare evaluat la miliarde de euro, Ministerul german al Apărării a comandat 36 de avioane F-35 de la Lockheed Martin.
Primele aparate livrate nu vor ajunge însă imediat în Germania. Acestea vor rămâne inițial în Statele Unite, unde vor fi utilizate pentru pregătirea și instruirea piloților germani.
F-35 este legat și de programul de partajare nucleară al NATO
Achiziția avioanelor F-35 are legătură și cu participarea Germaniei la programul NATO de așa-numită „partajare nucleară” (nuclear sharing).
Este vorba despre un concept de descurajare al NATO prin care aliații au acces la bombele nucleare americane.
F-35 a fost ales și în acest context. Datorită formei sale speciale și învelișului exterior, avionul este greu detectabil de radarele inamice.
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