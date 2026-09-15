Incident în Germania: Dronă necunoscută prăbușită lângă o bază militară

Scris de Iulian Budusan Publicat: 15 sept. 2026, 20:01

O dronă necunoscută s-a prăbușit în apropierea unei baze militare aeriene din Germania. Autoritățile au izolat zona și au demarat căutările pentru recuperarea resturilor, în timp ce anchetatorii încearcă să afle cine a lansat aparatul de zbor și de unde provenea.

Distribuie articolul