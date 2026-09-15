Incident în Germania: Dronă necunoscută prăbușită lângă o bază militară

O dronă necunoscută s-a prăbușit în apropierea unei baze militare aeriene din Germania. Autoritățile au izolat zona și au demarat căutările pentru recuperarea resturilor, în timp ce anchetatorii încearcă să afle cine a lansat aparatul de zbor și de unde provenea.
O dronă neidentificată s-a prăbușit într-o zonă nepopulată din apropierea lacului Steinhuder Meer, în Germania, la aproximativ un kilometru de baza aeriană a Bundeswehr din Wunstorf. Poliția a declanșat o amplă operațiune pentru localizarea și recuperarea tuturor fragmentelor aparatului de zbor.
Potrivit informațiilor publicate de BILD, zona în care s-a produs impactul se află în apropierea unei importante baze militare germane. Autoritățile au intervenit rapid și au verificat perimetrul pentru a identifica eventuale alte resturi ale dronei.
Reprezentanții autorităților germane transmit că, în acest moment, nu există indicii privind existența unui pericol pentru populație. Cu toate acestea, circumstanțele prăbușirii sunt investigate, iar identitatea proprietarului și originea dronei nu au fost stabilite.
Oficiul Regional pentru Investigații Criminale (LKA) a confirmat că aparatul s-a prăbușit într-o zonă nepopulată. Suprafața pe care s-ar putea afla fragmentele este însă extinsă, motiv pentru care la operațiunea de căutare au fost mobilizate numeroase echipaje.
Incidentul are loc pe fondul alertelor privind dronele în spațiul NATO
Prăbușirea dronei în apropierea bazei aeriene din Wunstorf are loc într-un context regional marcat de mai multe incidente care au amplificat preocupările privind activitatea aparatelor fără pilot în apropierea teritoriului și a infrastructurii militare NATO.
Un caz recent a fost raportat în Lituania, unde o dronă intrată în spațiul aerian al țării din direcția Belarusului a fost interceptată și doborâtă de avioane de luptă italiene Eurofighter. Aparatele italiene sunt dislocate la baza NATO de la Šiauliai. Fragmentele dronei au fost recuperate și urmează să fie analizate pentru stabilirea tipului și originii acesteia.
Incident și în apropierea coastelor Danemarcei
Tensiunile din regiune au fost amplificate și de un incident în care o fregată rusă a lansat două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter militar danez care efectua o misiune de rutină în apele internaționale, în apropierea coastelor Danemarcei.
Potrivit autorităților de la Copenhaga, cele două rachete au trecut la mică distanță de elicopter. Danemarca a anunțat că intenționează să îl convoace pe ambasadorul Rusiei pentru a cere explicații cu privire la incident.