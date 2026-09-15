Statele Unite dețin arme în spațiu. Informația a fost confirmată în premieră

Publicat 15 sept. 2026, 13:09 Actualizat 15 sept. 2026, 13:12

Statele Unite au recunoscut public, pentru prima dată, că au sisteme de armament amplasate pe orbită. Declarația vine într-un moment semnificativ pentru militarizarea spațiului și rivalitatea strategică dintre marile puteri.

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