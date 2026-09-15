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Statele Unite dețin arme în spațiu. Informația a fost confirmată în premieră

Pentagonul nu oferă detalii despre tipurile de arme aflate pe orbită

Pentagonul nu oferă detalii despre tipurile de arme aflate pe orbită

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 13:09
Actualizat15 sept. 2026, 13:12

Statele Unite au recunoscut public, pentru prima dată, că au sisteme de armament amplasate pe orbită. Declarația vine într-un moment semnificativ pentru militarizarea spațiului și rivalitatea strategică dintre marile puteri.

Confirmarea a venit, luni, atât din partea US Space Force, cât și din partea secretarului Forțelor Aeriene americane, Troy Meink. US Space Force afirmă că aceste sisteme ar putea apăra forțele americane împotriva acțiunilor ostile ale adversarilor.

Pentagonul nu oferă însă detalii despre tipurile de arme aflate pe orbită, numărul acestora sau modul în care funcționează. Washingtonul a mai vorbit despre dezvoltarea unor capacități spațiale ofensive și defensive, fără a confirma, însă, explicit existența unor sisteme de armament deja amplasate pe orbită.

Troy Meink a confirmat informația la o conferință organizată de Air & Space Forces Association, desfășurată în Maryland, scrie presa americană.

”Statele Unite au acum arme pe orbită capabile să apere forţa comună împotriva acţiunilor adverse ostile”. a declarat Troy Meink, secretarul Forțelor Aeriene ale SUA.

În timp ce US Space Force și Forțele Aeriene americane au confirmat că există sisteme de armament amplasate pe orbită, administrația Trump accelerează dezvoltarea ”Golden Dome”. Acesta este viitorul scut antirachetă american, care ar urma să includă interceptoare amplasate în spațiu.

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