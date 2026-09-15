Relație începută pe Tinder, transformată într-o alertă de securitate la NATO. Un ofițer spaniol a fost trimis înapoi în țară

O relație începută pe Tinder a declanșat o alertă de securitate la una dintre bazele strategice ale NATO din Marea Britanie. Un ofițer superior al marinei spaniole, detașat la Comandamentul Maritim Aliat (MARCOM) din Northwood, a fost suspendat și ulterior retras din funcție după ce serviciile de securitate au ridicat suspiciuni în legătură cu femeia cu care avea o relație, relatează publicația aa.com.tr.
Militarul avea acces la informații privind activitatea navală rusă, inclusiv date despre submarine, nave de război și petroliere asociate așa-numitei „flote din umbră” a Rusiei, potrivit publicației menționate.
Relația care a declanșat alerta de securitate
Ofițerul, al cărui nume nu a fost făcut public, a început în octombrie 2024 o relație cu Janina White, în vârstă de 49 de ani, cetățean britanic și polonez, născută în fosta Uniune Sovietică. Cei doi s-au cunoscut prin Tinder, iar relația a evoluat rapid: White s-a mutat în locuința militarului din Londra, iar cei doi au deschis un cont bancar comun.
Situația a atras atenția după ce femeia a primit un permis de acces la o petrecere organizată la baza NATO în decembrie 2024. Ulterior, NATO și autoritățile spaniole au deschis investigații, iar Spania i-a suspendat ofițerului autorizația de securitate.
În iunie 2025, comandamentul de la Northwood i-a retras permisul de acces, iar la finalul lunii iulie a acelușiași an autoritățile spaniole au încheiat detașarea sa la MARCOM, astfel că ofițerul a părăsit Marea Britanie și s-a întors în Spania.
În august 2025, militarul și Janina White au încercat să intre din nou în baza de la Northwood, însă accesul le-a fost refuzat, iar poliția britanică a fost chemată la fața locului. Cei doi au plecat fără să fie arestați.
Femeia neagă acuzațiile de spionaj
Janina White respinge acuzațiile că ar fi spionat pentru Rusia și susține că suspiciunile au apărut din cauza originii sale. Ea nu a fost arestată, iar până în prezent nu există o concluzie publică potrivit căreia ar fi agent al serviciilor ruse.
Cazul a devenit și mai sensibil după ce White a relatat că, în timpul unei călătorii la Sankt Petersburg, un bărbat care s-a prezentat drept agent al FSB a contactat-o. Potrivit declarațiilor sale, acesta a întrebat-o timp de aproximativ două ore despre relația cu ofițerul NATO și despre ancheta de securitate.
White susține că nu i-a oferit informații clasificate, dar a recunoscut că i-a comunicat anumite nume legate de investigație. Ea afirmă, de asemenea, că a cerut anterior Ministerului britanic al Apărării sfaturi privind o eventuală abordare din partea unui agent rus, însă nu a primit instrucțiuni.
Femeia a recurs la acțiuni în justiție împotriva Ministerului britanic al Apărării și NATO, susținând că a fost vizată de măsuri discriminatorii pe fondul originii sale
Incidentul are loc pe fondul tensiunilor dintre Rusia și statele NATO. MARCOM nu a comentat situația particulară, dar a reafirmat angajamentul Alianței pentru protejarea informațiilor clasificate și a securității personalului aliat. Ministerul britanic al Apărării a refuzat să ofere detalii, invocând procedurile juridice aflate în curs.