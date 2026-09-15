Relație începută pe Tinder, transformată într-o alertă de securitate la NATO. Un ofițer spaniol a fost trimis înapoi în țară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 09:14

O relație începută pe Tinder a declanșat o alertă de securitate la una dintre bazele strategice ale NATO din Marea Britanie. Un ofițer superior al marinei spaniole, detașat la Comandamentul Maritim Aliat (MARCOM) din Northwood, a fost suspendat și ulterior retras din funcție după ce serviciile de securitate au ridicat suspiciuni în legătură cu femeia cu care avea o relație, relatează publicația aa.com.tr.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre natoTinderRusiaalerta securitate