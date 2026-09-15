Rusia a lansat un atac masiv cu 200 de drone asupra Ucrainei. O persoană, rănită la Kiev

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 09:59

Rusia a lansat un atac masiv cu 200 de drone asupra Ucrainei, inclusiv asupra Kievului. O persoană a fost rănită grav în capitală, iar o benzinărie și mai multe spații de depozitare au fost lovite. Apărarea ucraineană anunță că a doborât sau suprimat 187 de drone, în timp ce atacul este încă în desfășurare.

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