Rusia a lansat un atac masiv cu 200 de drone asupra Ucrainei. O persoană, rănită la Kiev

Rusia a lansat un atac masiv cu 200 de drone asupra Ucrainei, inclusiv asupra Kievului. O persoană a fost rănită grav în capitală, iar o benzinărie și mai multe spații de depozitare au fost lovite. Apărarea ucraineană anunță că a doborât sau suprimat 187 de drone, în timp ce atacul este încă în desfășurare.
Rusia a lansat în noaptea de luni spre marți un atac masiv cu 200 de drone asupra Ucrainei, vizând mai multe regiuni, inclusiv capitala Kiev. O persoană a fost rănită grav, iar o benzinărie și mai multe spații de depozitare au fost lovite, în timp ce autoritățile militare ucrainene au avertizat că atacul aerian continuă.
Potrivit datelor transmise de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană reușise să doboare sau să suprime 187 dintre cele 200 de drone lansate de Rusia. Au fost raportate lovituri în șapte locații, iar în alte trei zone au căzut drone doborâte sau fragmente ale acestora.
Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei
Atacul a vizat mai multe regiuni ale Ucrainei, iar la Kiev a fost emisă alertă aeriană din cauza amenințării reprezentate de drone. În districtul Darnytskyi, o benzinărie a fost lovită, iar un bărbat a fost transportat la spital în stare gravă.
„În districtul Darnytskyi, paramedicii au transportat la spital o persoană rănită. Bărbatul este în stare gravă”, a declarat Vitali Klitschko, primarul orașului Kiev.
Serviciile de intervenție s-au deplasat la locul incidentului, iar autoritățile au raportat și o lovitură asupra unor spații de depozitare din districtul Obolonskyi, aflat în partea de nord a capitalei.
187 de drone au fost doborâte sau suprimate
Potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, Rusia a folosit drone Shahed, inclusiv variante cu propulsie reactivă, dar și drone Gerbera și drone-imitație de tip Parodia. Acestea ar fi fost lansate din mai multe direcții, inclusiv Oriol, Kursk și Millerovo, precum și din teritoriile ocupate din regiunea Donețk și Crimeea.
„(...), inamicul a atacat cu 200 de drone de atac de tip Shahed (inclusiv cu propulsie reactivă), Gerbera și drone-imitație de tip Parodia, din direcțiile: Oriol, Kursk, Millerovo – Federația Rusă; teritoriile ocupate temporar din regiunea Donețk și din Republica Autonomă Crimeea – Hvardiiske.
Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și sistemele fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.
Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât/suprimat 187 de drone inamice de tip Shahed, Gerbera și drone de alte tipuri.
Au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian ale inamicului în 7 locații, precum și căderea dronelor doborâte (a fragmentelor acestora) în 3 locații. Atacul continuă, iar în spațiul aerian se află drone inamice. Respectați regulile de siguranță!”, a precizat Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei.
Autoritățile au avertizat populația să respecte în continuare regulile de siguranță, în condițiile în care atacul masiv cu drone asupra Ucrainei era încă în desfășurare în cursul dimineții.
Atacul a venit la câteva ore după anunțul lui Donald Trump
Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a declarat că Ucraina și Rusia ar fi fost de acord să oprească atacurile asupra „țintelor energetice”, pe fondul creșterii prețurilor combustibililor la nivel global.
„Ucraina a fost de acord să nu lovească ținte energetice ruse. Rusia a convenit să facă la fel. Creșterea prețului motorinei la nivel mondial este cauzată în principal de războiul dintre Rusia și Ucraina, nu de Iran”, a scris liderul de la Casa Albă într-o postare pe Truth Social.
Până acum, nici Ucraina și nici Rusia nu au confirmat existența unui astfel de acord. La aproape o oră după mesajul lui Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că „nu este sigur” că Rusia este dispusă să respecte o asemenea înțelegere.
Zelenski spune că așteaptă detalii despre un posibil acord
Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina ar putea accepta o măsură de dezescaladare care să privească infrastructura energetică și critică, însă doar dacă partenerii Kievului pot garanta că Rusia își va respecta angajamentul.
„Dacă partenerii sunt gata să asigure dorința reală a Rusiei de a nu ne lovi rețeaua electrică, alte instalații energetice, infrastructura critică și transporturile de produse alimentare, atunci și noi suntem, desigur, gata să asigurăm absența corespunzătoare a loviturilor noastre. Războiul trebuie oprit. Iar o măsură de dezescaladare privind infrastructura critică ar putea fi primul pas către pace. Așteptăm detalii de la partenerii noștri”, a scris Zelenski pe Telegram.
Un oficial ucrainean de rang înalt din sectorul energetic, citat sub protecția anonimatului, a declarat că nu știa despre existența unui astfel de armistițiu în domeniul energiei.