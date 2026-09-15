UE pregătește noi restricții pentru copii în mediul online. Accesul la rețele sociale, platforme video și chatboturi AI va fi limitat

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 sept. 2026, 09:40

Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă intervenție de până acum pentru protejarea copiilor în mediul digital. Persoanele cu vârsta sub 15 ani ar urma să aibă acces restricționat la rețele sociale, platforme video, chatboturi AI și jocuri online, potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters.

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