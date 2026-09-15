UE pregătește noi restricții pentru copii în mediul online. Accesul la rețele sociale, platforme video și chatboturi AI va fi limitat

Uniunea Europeană pregătește cea mai amplă intervenție de până acum pentru protejarea copiilor în mediul digital. Persoanele cu vârsta sub 15 ani ar urma să aibă acces restricționat la rețele sociale, platforme video, chatboturi AI și jocuri online, potrivit unui document al Comisiei Europene consultat de Reuters.
Măsurile sunt incluse în viitorul EU Kids Act, proiect care urmează să fie prezentat joi de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen,.
„Abordarea Uniunii ar trebui să permită minorilor să beneficieze de potențialul uriaș al serviciilor digitale, protejându-i în același timp de abuz și exploatare”, se arată în documentul consultat de Reuters.
Comisia Europeană consideră că accesul companiilor de tehnologie la copii trebuie limitat, „și nu invers”. Planul vizează platforme precum Facebook, Instagram, TikTok, YouTube și ChatGPT, pe fondul preocupărilor privind efectele acestora asupra sănătății și siguranței minorilor.
Acces diferit în funcție de vârsta copiilor
Potrivit documentului, companiile tehnologice vor trebui să plătească o taxă de supraveghere, destinată finanțării autorităților responsabile de aplicarea și monitorizarea noilor reguli.
Conform propunerii, adolescenții cu vârsta de 15 ani și peste își vor putea crea singuri conturi. La polul opus, copiii cu vârste între 13 și 14 ani vor putea cere părinților să le creeze conturi introductive pe rețelele sociale și platformele de partajare video. Aceste conturi vor fi supuse însă controlului parental, vor permite un număr limitat de contacte și vor avea limite stricte de timp.
În cazul copiilor cu vârste între 3 și 12 ani, conturile vor fi controlate integral de părinți și vor permite accesul doar la servicii destinate copiilor, care respectă standarde stricte de siguranță. Copiii sub 3 ani nu vor avea acces la aceste servicii. Detaliile propunerii se pot modifica înainte de prezentarea oficială.
Pentru ca proiectul să devină lege, Comisia Europeană va trebui să negocieze prevederile cu statele membre și cu Parlamentul European în lunile următoare.
Noi obligații pentru platformele sociale
Documentul consultat de Reuters stabilește o serie de cerințe pentru companii, inclusiv eliminarea designurilor și mecanismelor care pot crea dependență, precum și a fluxurilor de conținut dăunător.
Platformele vor trebui, de asemenea, să le ofere copiilor instrumente prin care să poată raporta cu ușurință conținutul periculos și să pună la dispoziția părinților instrumente eficiente de control.
Rețelele sociale și platformele de partajare video vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor atunci când aceștia își creează un cont nou. În cazul platformelor de jocuri online, verificarea vârstei va trebui realizată înainte ca un copil să poată descărca un joc.
Companiile tehnologice susțin că iau deja măsuri pentru protejarea minorilor, iar multe dintre ele stabilesc în prezent o vârstă minimă de cel puțin 13 ani pentru crearea unui cont pe rețelele sociale.