Zeci de mii de pelerini, așteptați să se închine la Sfânta Ana

Publicat 8 sept. 2026, 10:44 Actualizat 8 sept. 2026, 10:47 Sursă Realitatea PLUS

Mii de persoane au trecut deja prin fața raclei cu moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aflată în pridvorul bisericii Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală. Sfântul Odor a fost adus pe pământ românesc pentru prima oară în istorie. Românii de toate vârstele înalță rugăciuni prin care îi cer Sfintei să mijlocească la Dumnezeu pentru sănătate, dar și pentru un trai mai bun în aceste vremuri dificile provocate de frământările din lumea politică.

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