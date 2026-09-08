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Cultura· 1 min citire

Zeci de mii de pelerini, așteptați să se închine la Sfânta Ana

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat8 sept. 2026, 10:44
Actualizat8 sept. 2026, 10:47
SursăRealitatea PLUS

Mii de persoane au trecut deja prin fața raclei cu moaștele Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, aflată în pridvorul bisericii Sfântul Gheorghe-Nou din Capitală. Sfântul Odor a fost adus pe pământ românesc pentru prima oară în istorie. Românii de toate vârstele înalță rugăciuni prin care îi cer Sfintei să mijlocească la Dumnezeu pentru sănătate, dar și pentru un trai mai bun în aceste vremuri dificile provocate de frământările din lumea politică.

Românii cer mijlocire pentru un trai mai bun

Racla cu moaștele Sfintei Ana va rămâne la biserica Sfântul Gheorghe-Nou până pe 10 septembrie. Zeci de mii de oameni sunt așteptați să treacă prin fața cinstitului odor.

Sunt puse spre închinare atât moaștele Sfintei Ana, cât și moaștele Sfintei Doamne Maria Brâncoveanu, pentru că în cinstea ei a a ajuns Sfânta Ana în țară, pentru că Sfânta Brâncoveanu a avut canonizarea locală recent.

„Rugăciunile rostite împreună au duh de lumină, bucurie și recunoștință pentru această întâlnire de suflet.”, a transmis preotul Emil Cărămizaru.

Fie că vorbim despre copii, femei însărcinate, pensionari și tineri, cu toții vin și se roagă pentru pace și pentru un trai mai bun.

„Ar trebui cu toții să ne rugăm pentru țara noastră, să iasă din această groapă. Să fie mai înțelepți, să se uite la oameni.”, zic românii.

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