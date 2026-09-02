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Cultura· 1 min citire
Ultima zi în care credincioșii se mai pot ruga la moaștele Sfântului Vasile
Publicat2 sept. 2026, 19:07
Actualizat2 sept. 2026, 19:10
SursăRealitatea PLUS
Sunt ultimele ore în care credincioșii se mai pot închina la moaștele Sfântului Vasile Cel Mare. Pelerinajul va rămâne deschis până mâine dimineață. Sute de mii de persoane s-au rugat la Sfântul Vasile Cel Mare care a făcut primele spitale și, spun credincioșii, rugăciunile rostite sunt vindecătoare.
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