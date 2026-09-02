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Cultura· 1 min citire

Ultima zi în care credincioșii se mai pot ruga la moaștele Sfântului Vasile

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat2 sept. 2026, 19:07
Actualizat2 sept. 2026, 19:10
SursăRealitatea PLUS

Sunt ultimele ore în care credincioșii se mai pot închina la moaștele Sfântului Vasile Cel Mare. Pelerinajul va rămâne deschis până mâine dimineață. Sute de mii de persoane s-au rugat la Sfântul Vasile Cel Mare care a făcut primele spitale și, spun credincioșii, rugăciunile rostite sunt vindecătoare.

Pelerinaj istoric la Mănăstirea Pantocrator

„Ne rugăm pentru sănătate, cu lacrimi în ochi, ca Dumnezeu să ne ajute pentru țara asta, că suntem așa cum suntem.

Ne descurcăm foarte greu, în limita... așa cum putem. Vor fi cei mai amărâți, cum sunt și la ora actuală, bătrânii.

Nu mai suntem ajutați nici cu medicamente, cu nimic.

Stau și zac, sunt foarte bolnavă.”, zic românii.

Singura nădejde a românilor a rămas în Dumnezeu, după ce în clasa politică au pierdut-o de mult. Pensii și salarii mult prea mici și scumpiri la care oamenii nu mai fac față. Credința a unit poporul în vremuri grele și așa se întâmplă și acum.

La Mănăstirea Pantocrator este ultima zi de pelerinaj, iar mii de oameni așteaptă să ajungă la mâna dreaptă a Sfântului Vasile cel Mare, la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, să se roage.

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