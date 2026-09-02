Ultima zi în care credincioșii se mai pot ruga la moaștele Sfântului Vasile

Publicat 2 sept. 2026, 19:07 Actualizat 2 sept. 2026, 19:10 Sursă Realitatea PLUS

Sunt ultimele ore în care credincioșii se mai pot închina la moaștele Sfântului Vasile Cel Mare. Pelerinajul va rămâne deschis până mâine dimineață. Sute de mii de persoane s-au rugat la Sfântul Vasile Cel Mare care a făcut primele spitale și, spun credincioșii, rugăciunile rostite sunt vindecătoare.

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