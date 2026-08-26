Grindeanu, atac la Bolojan pe tema PNRR: „Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor”

Sorin Grindeanu a criticat poziția exprimată de Ilie Bolojan în disputa privind legea salarizării, susținând că Guvernul nu poate invoca Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru a cere Parlamentului să adopte „orice lege”, indiferent de efectele acesteia asupra angajaților din sectorul public.
Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Grindeanu a afirmat că interesul național trebuie să includă și interesul cetățenilor, în special al profesorilor, medicilor și angajaților care asigură funcționarea serviciilor publice.
„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate”, a transmis Sorin Grindeanu.
Grindeanu: PNRR nu justifică adoptarea unei legi „oricum ar fi făcută”
Liderul PSD a arătat că forma propusă pentru legea salarizării nu ar avea susținere suficientă în interiorul Guvernului, în rândul sindicatelor și nici la nivel european.
„PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate”, a declarat Grindeanu.
Acesta a susținut că proiectul nu întrunește „un minim consens” între ministere, nu este susținut de marile confederații sindicale și ar încălca acordul politic convenit la Palatul Cotroceni.
„Nu contestăm reforma, ci nota de plată pusă pe umerii oamenilor”
Sorin Grindeanu a acuzat lipsa dialogului și a afirmat că măsurile de reformă au ajuns să fie suportate, în mod repetat, de cetățeni.
„De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii”, a spus acesta.
Potrivit liderului PSD, formațiunea sa susține atragerea fondurilor europene și îndeplinirea jaloanelor din PNRR, dar cere o lege a salarizării care să reducă inechitățile și să fie acceptată social.
„Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună. Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!”, a conchis Sorin Grindeanu.