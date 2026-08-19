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Politica· 1 min citire
Liberalul care cheamă oamenii în stradă împotriva lui Bolojan. Tișe: „Fritz face protest pentru fotoliul lui, eu pentru spitale!”
Alin Tișe
Publicat19 aug. 2026, 20:28
SursăRealitatea PLUS
Alin Tișe, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL, cheamă oamenii la protest în Cluj. Liberalul este revoltat după ce fondurile europene pentru finalizarea unui spital de pediatrie au fost blocate din cauza premierului demis Ilie Bolojan.
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