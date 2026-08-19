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Politica· 1 min citire

Liberalul care cheamă oamenii în stradă împotriva lui Bolojan. Tișe: „Fritz face protest pentru fotoliul lui, eu pentru spitale!”

Alin Tișe

Alin Tișe

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 20:28
SursăRealitatea PLUS

Alin Tișe, unul dintre contestatarii lui Ilie Bolojan din PNL, cheamă oamenii la protest în Cluj. Liberalul este revoltat după ce fondurile europene pentru finalizarea unui spital de pediatrie au fost blocate din cauza premierului demis Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, acuzat că blochează fondurile UE pentru spitale

Tișe, care a taxat în repetate rânduri măsurile economice ale premierul demis Ilie Bolojan, consideră că lipsa cronică de finanțare pentru unitatea medicală din Cluj reprezintă dovada clară a prăbușirii totale a sistemului de guvernare.

Într-o postare pe pagina lui de socializare, liberalul a vorbit și despre Dominic Fritz care i-a chemat pe timișoreni în stradă, după ce Curtea Constituțională l-a lăsat fără mandatul de primar.

De altfel, Tișe spune că finanțările pentru spitalele din țară sunt mult mai importante decât fotoliul lui Fritz și acuză că alocarea banilor se face pe criterii politice.

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