Sorin Grindeanu, favorit să ajungă premier. Informația momentului înaintea consultărilor decisive de la Cotroceni

Sorin Grindeanu ar fi, în acest moment, favorit pentru funcția de premier, cu doar câteva ore înainte de începerea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse din PSD, liderul social-democrat se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze la finalul zilei pentru formarea noului Guvern. Anunțul este așteptat în jurul orei 20:00, după ce șeful statului va încheia discuțiile cu formațiunile parlamentare. Până atunci, însă, decizia rămâne deschisă și nu există o nominalizare oficială, conform Realitatea PLUS.
Sorin Grindeanu ar porni cu prima șansă
Informațiile obținute de jurnalistul Realitatea PLUS Alin Stan arată că Sorin Grindeanu se așteaptă să fie alegerea făcută de Nicușor Dan. Sursele politice spun că liderul PSD ar avea în acest moment cele mai mari șanse să primească mandatul pentru formarea unui nou Executiv. În același timp, o altă variantă din interiorul PSD nu ar mai fi luată în calcul de Grindeanu. Astfel, numele său rămâne în centrul negocierilor înaintea discuțiilor oficiale de la Cotroceni.
PSD vine la consultări într-un moment în care partidul și-a exprimat deja disponibilitatea de a prelua guvernarea. Social-democrații merg cu Sorin Grindeanu în prim-plan și cu varianta unui Executiv construit în jurul PSD. Deocamdată, nu este clar ce formulă va primi suficient sprijin parlamentar pentru a trece de votul de învestitură. Primul pas este însă desemnarea făcută de președinte.
PSD intră primul la discuțiile cu Nicușor Dan
Consultările de la Palatul Cotroceni încep la ora 14:00, iar PSD este prima formațiune chemată la discuții. Delegația social-democraților urmează să îi prezinte lui Nicușor Dan poziția partidului și varianta pe care o susține pentru funcția de premier. După PSD vor intra, pe rând, și reprezentanții celorlalte formațiuni parlamentare. Abia după ce toate aceste discuții se vor încheia este așteptată decizia șefului statului.
Este o nouă încercare de ieșire din criza politică, după ce variantele anterioare pentru conducerea Guvernului nu au reușit să ducă la instalarea unui Executiv cu puteri depline. De această dată, atenția se mută tot mai mult către PSD și către Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat intră în ziua consultărilor cu statutul de favorit, potrivit informațiilor existente în acest moment. Confirmarea poate veni însă doar din partea președintelui Nicușor Dan.
Decizia, așteptată în jurul orei 20:00
Momentul decisiv este așteptat în această seară, după terminarea consultărilor. În jurul orei 20:00, Nicușor Dan ar urma să anunțe numele persoanei căreia îi va încredința mandatul pentru formarea Guvernului. Până atunci, negocierile și discuțiile dintre partide pot schimba calculele făcute în această dimineață. La acest moment, însă, sursele din PSD indică același nume: Sorin Grindeanu.