Sorin Grindeanu, favorit să ajungă premier. Informația momentului înaintea consultărilor decisive de la Cotroceni

Publicat 5 oct. 2026, 10:23 Sursă Realitatea PLUS

Sorin Grindeanu ar fi, în acest moment, favorit pentru funcția de premier, cu doar câteva ore înainte de începerea consultărilor de la Palatul Cotroceni. Potrivit unor surse din PSD, liderul social-democrat se așteaptă ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze la finalul zilei pentru formarea noului Guvern. Anunțul este așteptat în jurul orei 20:00, după ce șeful statului va încheia discuțiile cu formațiunile parlamentare. Până atunci, însă, decizia rămâne deschisă și nu există o nominalizare oficială, conform Realitatea PLUS.

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