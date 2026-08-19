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Politica· 2 min citire

Ilie Bolojan nu renunță nici în ruptul capului la Dominic Fritz: „E un partener bun”

Bolojan pare să fi devenit cel mai bun prieten al lui Fritz. Foto/Inquam

Bolojan pare să fi devenit cel mai bun prieten al lui Fritz. Foto/Inquam

Scris deIulian Budusan
Publicat19 aug. 2026, 19:44
Actualizat19 aug. 2026, 19:45

Deși este dovedit „politician penal”, premierul care nu se mai dă dus de la Palatul Victoria merge cu Fritz până la capăt și nu precupețește niciun efort ca să sară în apărarea noului său partener politic. Pentru Ilie Bolojan, Dominic Fritz este „curat ca lacrima”, iar „oamenii sunt răi” că se iau de edilul Timișoarei.

Deși edilul timișorean se află în centrul unor controverse de natură juridică și penală, Bolojan a preferat să califice demersurile din Parlament drept „atacuri la persoană” și să pună la îndoială decizia instanței supreme din România.

În loc să se delimiteze de problemele din justiție ale partenerului său de alianță, Bolojan a mers până la a agita sperietoarea unei condamnări a României la CEDO, nemulțumit că regulile din administrație sunt aplicate riguros. Această poziționare ridică semne de întrebare cu privire la standardele de integritate promovate de conducerea PNL, care pare dispusă să treacă cu vederea dosarele penale când vine vorba de aliații strategici.

Calcule electorale și compromisuri la Timișoara

Discursul lui Bolojan trădează un calcul politic cinic, orientat mai degrabă spre menținerea sferelor de influență la nivel local decât spre respectarea normelor de drept

Scuze pentru un primar cu probleme: Liderul liberal l-a catalogat pe Fritz drept un „partener serios”, victimizându-l și susținând că acesta este supus unei „agresiuni”, deși problemele edilului derivă din investigații și modificări legale aplicabile tuturor aleșilor. Uși deschise pentru blaturi politice: Bolojan nu a exclus posibilitatea ca PNL să renunțe la propriul candidat la Timișoara și să îl susțină pe Fritz în cadrul unui candidat comun, la fel cum s-a întâmplat la București. Alianțele bat principiile: Invocând „respectul” și colaborarea excelentă cu USR și UDMR, conducerea PNL arată că este pregătită să sacrifice lupta anticorupție de dragul conservării procentelor din sondaje și a păstrării păcii în alianță.

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