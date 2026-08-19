Ilie Bolojan nu renunță nici în ruptul capului la Dominic Fritz: „E un partener bun”

Publicat 19 aug. 2026, 19:44 Actualizat 19 aug. 2026, 19:45

Deși este dovedit „politician penal”, premierul care nu se mai dă dus de la Palatul Victoria merge cu Fritz până la capăt și nu precupețește niciun efort ca să sară în apărarea noului său partener politic. Pentru Ilie Bolojan, Dominic Fritz este „curat ca lacrima”, iar „oamenii sunt răi” că se iau de edilul Timișoarei.

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