Socrul lui Călin Georgescu, audiat la DIICOT. Numele său apare într-o tranzacție financiară verificată de procurori

Publicat 5 oct. 2026, 08:38 Sursă Realitatea PLUS

Tatăl Cristelei Georgescu a ajuns la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiat în calitate de martor în dosarul de înșelăciune în care este cercetat Călin Georgescu. Numele socrului fostului candidat la alegerile prezidențiale apare, potrivit informațiilor disponibile, în legătură cu o tranzacție financiară pe care procurorii încearcă acum să o lămurească. Anchetatorii vor să afle în ce condiții au circulat banii și de ce apare numele acestuia în tranzacție. Audierea vine în timp ce cercetările din dosar continuă, iar procurorii verifică traseul sumelor despre care vorbește omul de afaceri care a făcut denunțul.

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