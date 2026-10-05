Socrul lui Călin Georgescu, audiat la DIICOT. Numele său apare într-o tranzacție financiară verificată de procurori

Tatăl Cristelei Georgescu a ajuns la sediul DIICOT, unde urmează să fie audiat în calitate de martor în dosarul de înșelăciune în care este cercetat Călin Georgescu. Numele socrului fostului candidat la alegerile prezidențiale apare, potrivit informațiilor disponibile, în legătură cu o tranzacție financiară pe care procurorii încearcă acum să o lămurească. Anchetatorii vor să afle în ce condiții au circulat banii și de ce apare numele acestuia în tranzacție. Audierea vine în timp ce cercetările din dosar continuă, iar procurorii verifică traseul sumelor despre care vorbește omul de afaceri care a făcut denunțul.
Procurorii verifică o tranzacție în care apare numele socrului lui Georgescu
Tatăl Cristelei Georgescu ar fi intrat în atenția anchetatorilor după ce numele său a apărut într-o tranzacție prin care ar fi fost returnați bani omului de afaceri Răzvan Leu. Acesta este cel care a sesizat DIICOT și a reclamat o presupusă înșelăciune în valoare de aproximativ 1,1 milioane de euro. Procurorii vor acum să afle cum a fost făcută tranzacția și ce legătură a avut socrul lui Călin Georgescu cu transferul respectiv. Verificările sunt importante și în contextul în care Georgescu susține că el nu a primit bani de la omul de afaceri.
Audierea tatălui Cristelei Georgescu nu este prima audiere de martor făcută publică în acest dosar. În ziua în care Călin Georgescu a fost reținut, Ion Negoieșcu a fost chemat și el în fața anchetatorilor. Procurorii încearcă să refacă traseul banilor și să stabilească rolul fiecărei persoane care apare în documentele sau tranzacțiile analizate.
Georgescu contestă sechestrul pus pe vila din Mogoșoaia
În paralel, Călin Georgescu a contestat măsura prin care procurorii au pus sechestru pe locuința sa din Mogoșoaia. Sechestrul a fost instituit pe 24 septembrie, în cadrul aceluiași dosar. Fostul candidat încearcă acum să obțină ridicarea măsurii asupra imobilului. Între timp, ancheta DIICOT continuă, iar audierile și verificările financiare merg mai departe.
De ce a fost arestat Călin Georgescu pentru 30 de zile
Călin Georgescu a fost reținut de procurorii DIICOT pe 21 septembrie, după perchezițiile făcute în dosarul în care este acuzat, alături de alte persoane, de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Anchetatorii susțin că un om de afaceri ar fi fost convins să depună garanții de peste 1,1 milioane de euro pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro, bani care nu ar mai fi fost recuperați. Tribunalul București a respins inițial cererea de arestare și l-a plasat pe Georgescu sub control judiciar, însă DIICOT a contestat decizia. Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a admis contestația procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile, hotărârea fiind definitivă.