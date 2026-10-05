Mihai Fifor, atac devastator la Ilie Bolojan înainte de consultările de la Cotroceni: „Kamikaze a gonit spre prăpastie”

Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan chiar în ziua în care partidele merg din nou la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Social-democratul spune că au trecut cinci luni de la moțiunea care l-a îndepărtat politic pe Bolojan, dar România a rămas cu același interimat și cu aceeași criză. În acest timp au existat trei propuneri de premier, două respinse de Parlament, iar una retrasă înainte de vot. Fifor spune că efectele se văd acum în economie, în investiții și în puterea de cumpărare.
„Bolojan este tot la Victoria. România este tot în criză”
„Astăzi se împlinesc fix cinci luni de la moțiunea prin care lui Ilie Bolojan i s-a arătat ușa Palatului Victoria. Și? Și, nimic. Bolojan este tot la Victoria. România este tot în criză”, a scris Mihai Fifor.
Deputatul PSD vorbește despre presiunea pusă în această perioadă pe economie și susține că blocajul politic începe să coste tot mai mult. El enumeră cursul euro, energia și carburanții printre problemele care îi afectează pe oameni și companii. Fifor mai spune că investițiile au fost amânate, iar unele firme și-au restrâns activitatea. În opinia sa, criza politică și cea economică s-au suprapus fără ca vreuna dintre ele să primească o soluție.
PSD merge cu Sorin Grindeanu și cu un program de guvernare
PSD intră astăzi la Cotroceni primul în seria consultărilor convocate de Nicușor Dan. Partidul susține revenirea la guvernare și îl împinge în față pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Fifor insistă însă că social-democrații nu merg la președinte doar cu un nume, ci și cu un program construit în jurul priorităților discutate în partid. Printre ele se află relansarea industriei, investițiile, energia, agricultura, sănătatea și educația.
„După cinci luni de improvizații politice, România nu mai are nevoie de încă un premier desemnat în jurul căruia să înceapă apoi căutarea unei idei de guvernare. Are nevoie de un guvern care știe ce are de făcut din prima zi”, a transmis Mihai Fifor.
Social-democratul spune că schimbarea ar trebui să înceapă și de la modul în care statul încearcă să echilibreze bugetul. Înainte de taxe noi, susține el, trebuie colectate mai bine veniturile deja datorate, iar înainte de alte tăieri trebuie găsite soluții pentru creșterea economiei. Mesajul său este că povara nu mai trebuie mutată din nou către populație și companii. Fifor reia astfel critica PSD față de politica economică dusă în perioada Bolojan.
Fifor: „Deficitul nu poate fi reparat prin sufocarea economiei”
„Deficitul nu poate fi reparat prin sufocarea economiei. Nu poți echilibra România contabil dacă, pentru a echilibra niște coloane într-un tabel, reduci consumul, descurajezi investițiile și slăbești exact economia din care trebuie să încasezi veniturile bugetare”, a scris Fifor.
Atacul său la adresa lui Ilie Bolojan devine apoi și mai dur. „Kamikaze Bolojan a ales alt drum, gonind cu viteză spre prăpastie”, afirmă social-democratul. Fifor spune că, după aproape un an, România vede deja rezultatele acelei direcții și nu își mai permite luni întregi de negocieri fără rezultat. În opinia sa, următorul guvern trebuie să înceapă imediat cu relansarea economiei și deblocarea investițiilor.
„Asta este miza consultărilor de astăzi. Nu cine ocupă Palatul Victoria, ci dacă România mai pierde încă o iarnă sau începe, în sfârșit, să iasă din criză”, și-a încheiat Mihai Fifor mesajul.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT (PSD). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026