Mihai Fifor, atac devastator la Ilie Bolojan înainte de consultările de la Cotroceni: „Kamikaze a gonit spre prăpastie”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 oct. 2026, 10:13

Mihai Fifor lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan chiar în ziua în care partidele merg din nou la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Social-democratul spune că au trecut cinci luni de la moțiunea care l-a îndepărtat politic pe Bolojan, dar România a rămas cu același interimat și cu aceeași criză. În acest timp au existat trei propuneri de premier, două respinse de Parlament, iar una retrasă înainte de vot. Fifor spune că efectele se văd acum în economie, în investiții și în puterea de cumpărare.

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