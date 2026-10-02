Bărbat arestat după șapte spargeri în doar patru zile, în Cluj. Prejudiciul depășește 100.000 de euro

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 21:17

Un bărbat a fost arestat preventiv de magistrații din Cluj, fiind suspectat că ar fi comis șapte furturi în doar patru zile. Loviturile au avut loc în locuințe din Cluj-Napoca și Feleacu, iar prejudiciul reclamat de proprietari depășește 100.000 de euro.

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