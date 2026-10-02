Bărbat arestat după șapte spargeri în doar patru zile, în Cluj. Prejudiciul depășește 100.000 de euro

Un bărbat a fost arestat preventiv de magistrații din Cluj, fiind suspectat că ar fi comis șapte furturi în doar patru zile. Loviturile au avut loc în locuințe din Cluj-Napoca și Feleacu, iar prejudiciul reclamat de proprietari depășește 100.000 de euro.
Anchetatorii susțin că suspectul ar fi acționat singur și ar fi folosit aceeași metodă de fiecare dată. Bărbatul ar fi pătruns noaptea în curțile unor case după ce escalada gardurile, iar pentru a nu fi identificat și-ar fi acoperit fața.
Șapte spargeri comise într-un interval de patru zile
Cercetările au fost demarate după ce mai mulți proprietari din zone rezidențiale ale municipiului Cluj-Napoca și din comuna Feleacu au sesizat Poliția cu privire la spargerea locuințelor.
În perioada 8-11 septembrie 2026, oamenii legii au înregistrat șapte fapte similare. Din case ar fi fost furate diverse bunuri, iar modul de operare i-a determinat pe anchetatori să verifice existența unei legături între cazuri.
Potrivit procurorilor, suspectul ar fi acționat pe timp de noapte, ar fi sărit gardurile proprietăților și ar fi forțat căile de acces pentru a intra în locuințe. De fiecare dată, acesta ar fi avut fața acoperită cu un articol vestimentar.
Anchetatorii susțin că toate cele șapte fapte ar fi fost comise în baza aceleiași rezoluții infracționale.
Prejudiciul depășește 100.000 de euro
În urma furturilor, proprietarii locuințelor au reclamat un prejudiciu total de peste 100.000 de euro.
Valoarea ridicată a bunurilor reclamate ca fiind furate este unul dintre motivele pentru care procurorul a solicitat arestarea preventivă a suspectului.
În referatul transmis instanței au fost avute în vedere, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, gravitatea faptelor, caracterul repetat al presupusei activități infracționale, modul de operare și valoarea prejudiciului.
Judecătorul a dispus arestarea preventivă
Bărbatul a fost prezentat vineri în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătorul a admis solicitarea formulată de procurori și a dispus măsura privativă de libertate.
Parchetul susține că, în decizia de a cere arestarea preventivă, procurorul de caz a ținut cont și de ceea ce a descris drept perseverența infracțională manifestată de suspect, precum și de circumstanțele personale ale acestuia.
Ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului.