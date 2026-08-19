Româncă de 20 de ani, condamnată în Marea Britanie după furturi de aproape 120.000 de lire din magazine

O româncă în vârstă de doar 20 de ani a ajuns după gratii în Marea Britanie, după ce a fost implicată într-o serie de furturi din magazinele Boots din Londra. Bianca Mirică a primit o condamnare de 32 de luni de închisoare, după ce a recunoscut că a sustras produse în valoare de aproximativ 119.000 de lire sterline.
Potrivit anchetei, tânăra nu ar fi acționat singură, ci împreună cu alte femei, grupul folosind o metodă bine pusă la punct pentru a evita intervenția agenților de securitate.
Cum acționa grupul din magazinele Boots
Anchetatorii britanici au stabilit că femeile aveau roluri diferite în timpul furturilor. Unele dintre membrele grupului ar fi încercat să le distragă atenția angajaților și agenților de pază, în timp ce celelalte luau cantități importante de parfumuri și produse cosmetice.
Operațiunile ar fi fost repetate în mai multe magazine din Londra, iar prejudiciul acumulat în urma furturilor recunoscute de Bianca Mirica se ridică la aproximativ 119.000 de lire sterline.
În instanță s-a arătat că românca ar fi fost asociată cu mai mult de 100 de incidente suspecte. Unul dintre cele mai mari furturi atribuite grupului a avut loc într-un magazin Boots din Hornchurch, de unde ar fi fost luate produse în valoare de aproape 17.000 de lire.
Românca a născut în perioada în care se afla în detenție
Cazul are și un aspect neobișnuit. Bianca Mirică a devenit mamă în perioada în care se afla în detenție.
Tânăra nu a fost prezentă fizic în sala de judecată la momentul pronunțării sentinței, ci a participat la procedură prin videoconferință. Bebelușul s-a aflat alături de ea în timpul audierii.
Instanța britanică a decis condamnarea acesteia la 32 de luni de închisoare pentru rolul avut în seria de furturi.
Prejudiciu de aproape 120.000 de lire sterline
Valoarea totală a bunurilor furate este una considerabilă, având în vedere că doar în cazul recunoscut de Bianca Mirică prejudiciul ajunge la aproximativ 119.000 de lire sterline.
Produsele vizate erau în principal parfumuri și articole cosmetice, bunuri care pot fi transportate relativ ușor și revândute ulterior.
Ancheta a scos la iveală un mod de operare bazat pe colaborarea dintre mai multe persoane. Împărțirea rolurilor în interiorul grupului le-ar fi permis acestora să acționeze rapid și să sustragă cantități importante de produse înainte de a părăsi magazinele.
O condamnare după o serie de furturi
Sentința pronunțată în cazul Biancăi Mirică pune capăt, cel puțin în această etapă, unui dosar care a atras atenția prin amploarea furturilor și prin numărul mare de incidente în care tânăra ar fi fost implicată.
La numai 20 de ani, românca va trebui să execute o pedeapsă de 32 de luni de închisoare, după ce a recunoscut furturile în valoare de aproape 120.000 de lire sterline.