Româncă de 20 de ani, condamnată în Marea Britanie după furturi de aproape 120.000 de lire din magazine

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 16:33

O româncă în vârstă de doar 20 de ani a ajuns după gratii în Marea Britanie, după ce a fost implicată într-o serie de furturi din magazinele Boots din Londra. Bianca Mirică a primit o condamnare de 32 de luni de închisoare, după ce a recunoscut că a sustras produse în valoare de aproximativ 119.000 de lire sterline.

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