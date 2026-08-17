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Extern· 2 min citire
Furt inedit în Franța: hoții au sustras 86 de aparate de aer condiționat dintr-un camion. Șoferii dormeau
Poliție Franța/ Profimedia
Un camion încărcat cu peste 440 de aparate de aer condiționat a fost prădat de hoți în timpul nopții, în Franța. Totul s-a întâmplat în timp ce șoferul dormea. Hoții au tăiat prelata și sigiliul remorcii și au plecat cu 86 de aparate, în valoare de aproximativ 18.000 de euro. Furtul are loc după o perioadă marcată de temperaturi ridicate și o cerere crescută pentru echipamente de climatizare.
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