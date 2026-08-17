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Furt inedit în Franța: hoții au sustras 86 de aparate de aer condiționat dintr-un camion. Șoferii dormeau

Poliție Franța/ Profimedia

Poliție Franța/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 13:50

Un camion încărcat cu peste 440 de aparate de aer condiționat a fost prădat de hoți în timpul nopții, în Franța. Totul s-a întâmplat în timp ce șoferul dormea. Hoții au tăiat prelata și sigiliul remorcii și au plecat cu 86 de aparate, în valoare de aproximativ 18.000 de euro. Furtul are loc după o perioadă marcată de temperaturi ridicate și o cerere crescută pentru echipamente de climatizare.

Incidentul s-a produs în noaptea de 13 spre 14 august, în Gretz-Armainvilliers, unde camionul fusese parcat în jurul orei 19:00. Vehiculul transporta peste 444 de aparate de aer condiționat, iar șoferul a descoperit că o parte din marfă dispăruse abia dimineața, în jurul orei 7:30, Le Figaro.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că nu a auzit nimic suspect în timpul nopții. Un al doilea șofer care se afla în apropiere a fost, de asemenea, audiat și a declarat că dormea și nu a observat activitatea hoților.

Hoții au verificat mai întâi încărcătura

Potrivit primelor informații din anchetă, autorii au tăiat mai întâi prelata remorcii pentru a vedea ce transportă camionul. După ce au identificat marfa, au rupt sigiliul de securitate de la ușa din spate și au pătruns în remorcă.

Hoții au reușit să sustragă 86 de aparate de aer condiționat. Prejudiciul este estimat la aproximativ 18.000 de euro, iar marfa aparținea unei companii de logistică din Turcia.

Furtul este unul neobișnuit prin natura și cantitatea bunurilor sustrase și survine într-o perioadă în care Franța s-a confruntat cu temperaturi foarte ridicate, iar interesul pentru aparatele de climatizare a crescut.

La începutul lunii iulie, sute de persoane s-au îmbulzit încă de la primele ore ale dimineții la un magazin din Nanterre pentru a cumpăra aparate de aer condiționat aflate la ofertă, fiind necesară intervenția forțelor de ordine.

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