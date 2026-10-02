Prins cu 312 km/h pe autostradă, dar ar putea scăpa de pedeapsă. De ce viteza record înregistrată de radar îi poate salva permisul
Porsche prins de radar / Sursa foto - Gendarmerie de la Haute-Savoie
Un șofer elvețian a fost surprins de jandarmii francezi în timp ce conducea cu o viteză de 312 km/h pe autostrada A40, în Haute-Savoie. Deși valoarea înregistrată reprezintă viteza maximă declarată pentru modelul Porsche 911 GT3 pe care îl conducea, bărbatul ar putea avea o șansă nesperată în fața instanței.
Motivul este unul neobișnuit: aparatul radar care ar fi înregistrat viteza autoturismului s-ar putea să nu fie omologat pentru măsurarea unor viteze atât de mari.
Șoferul unui Porsche de aproape 250.000 de euro, prins cu 312 km/h
Incidentul s-a produs în noaptea de 27 spre 28 septembrie, pe autostrada A40, în zona văii Arve din departamentul francez Haute-Savoie, conform La Repubblica.
O patrulă a Jandarmeriei franceze a observat un Porsche 911 GT3 care circula cu o viteză extrem de mare. Radarul mobil ar fi indicat 312 km/h, valoare apropiată de viteza maximă pentru care este proiectat acest model sport.
Polițiștii au pornit în urmărirea autoturismului, iar după o intervenție prelungită au reușit să îl oprească. La volan se afla un manager elvețian în vârstă de 48 de ani.
După oprirea mașinii, autoritățile franceze au dispus suspendarea permisului și confiscarea temporară a Porsche-ului, evaluat la aproximativ 250.000 de euro. Pentru a putea reveni în Elveția, bărbatul a fost obligat să achite și o garanție de 1.500 de euro, potrivit informațiilor publicate de presa italiană.
Ce pedeapsă riscă în Franța pentru viteza de 312 km/h
Pe autostrăzile din Franța, limita generală de viteză este de 130 km/h în condiții normale.
În cazul de față, viteza indicată inițial de radar depășea limita legală cu 182 km/h. Dacă valoarea ar fi confirmată în instanță, șoferul s-ar putea confrunta cu o sancțiune penală, inclusiv cu o pedeapsă de până la trei luni de închisoare, pe lângă măsurile privind permisul de conducere și autoturismul.
Totuși, cazul are o particularitate care ar putea schimba radical situația.
Radarul ar putea să nu poată măsura legal o asemenea viteză
Potrivit avocatului francez Jean-François Changeur, specialist în legislația rutieră și citat de publicația auto Caradisiac, apărarea șoferului ar putea contesta chiar valoarea indicată de aparatul radar.
Problema ar fi legată de limita tehnică de măsurare a anumitor radare mobile utilizate în Franța.
Unele dintre dispozitivele mai vechi ar avea o limită de măsurare de aproximativ 250 km/h, în timp ce anumite modele mai noi ar putea ajunge până la 300 km/h. Or, viteza inițial consemnată în cazul Porsche-ului a fost de 312 km/h.
Astfel, apărarea ar putea susține că aparatul nu putea determina în mod valid o asemenea viteză.
Marja de eroare schimbă viteza reținută
Situația devine și mai interesantă dacă este luată în calcul marja de eroare aplicată măsurătorii.
Din valoarea de 312 km/h ar fi fost eliminată o marjă de eroare de 5%, ceea ce ar conduce la o viteză reținută de 300 km/h pentru stabilirea faptei.
Tocmai această valoare ar putea deveni esențială în eventualul proces, întrucât se află la limita superioară de măsurare atribuită anumitor dispozitive radar.
Prin urmare, șoferul ar putea încerca să demonstreze că măsurătoarea nu este suficient de sigură pentru a fundamenta sancțiunea.
Un precedent din Belgia ar putea conta în apărare
Nu este pentru prima dată când o viteză extremă înregistrată de radar ajunge să fie contestată din cauza limitelor tehnice ale aparatului.
Un caz asemănător a fost înregistrat în Belgia în 2021, când un conducător auto ar fi fost surprins circulând cu 306 km/h. Și atunci, capacitatea tehnică a aparatului de a măsura o asemenea viteză a reprezentat un element important în disputa juridică.
În cazul șoferului elvețian, însă, rezultatul final va depinde de tipul exact de radar utilizat, de omologarea acestuia și de modul în care instanța va interpreta valoarea măsurată.
În Elveția, consecințele ar fi mult mai dure
Dacă fapta ar fi fost comisă în Elveția, situația șoferului ar fi putut fi semnificativ mai severă.
Legislația elvețiană prevede sancțiuni foarte dure pentru depășirile extreme ale vitezei, inclusiv suspendarea permisului și, în anumite condiții, pedepse privative de libertate. Amenda poate fi stabilită și în funcție de veniturile persoanei sancționate.
Pentru moment, însă, cazul este analizat de autoritățile franceze, iar eventualele contestații vor trebui soluționate în sistemul judiciar din Franța.
Dacă apărarea va contesta măsurătoarea radarului, instanța va trebui să stabilească dacă valoarea de 312 km/h poate fi considerată o probă validă și dacă dispozitivul utilizat era capabil, din punct de vedere tehnic și legal, să înregistreze o asemenea viteză.
Astfel, ceea ce părea inițial un caz clar de viteză extremă pe autostradă s-ar putea transforma într-o dispută juridică în jurul unei întrebări tehnice: cât de mult poate măsura, în mod legal și precis, radarul folosit de polițiști?
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