Prins cu 312 km/h pe autostradă, dar ar putea scăpa de pedeapsă. De ce viteza record înregistrată de radar îi poate salva permisul

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 22:15

Un șofer elvețian a fost surprins de jandarmii francezi în timp ce conducea cu o viteză de 312 km/h pe autostrada A40, în Haute-Savoie. Deși valoarea înregistrată reprezintă viteza maximă declarată pentru modelul Porsche 911 GT3 pe care îl conducea, bărbatul ar putea avea o șansă nesperată în fața instanței.

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