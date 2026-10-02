Razie în vila unor români din Germania. Mașini de lux, bijuterii și bani cash, ridicate de anchetatori

O amplă operațiune a autorităților germane a avut loc într-un dosar care vizează mai mulți cetățeni români suspectați de fraude fiscale, înșelăciuni cu mașini second-hand și obținerea nejustificată de prestații sociale. Perchezițiile au avut loc în două imobile din districtul Offenbach, iar anchetatorii au ridicat mai multe autoturisme de lux, bijuterii, ceasuri și sume importante de bani.
Acțiunea s-a desfășurat pe 30 septembrie și a fost coordonată de Parchetul General din Frankfurt pe Main, împreună cu Serviciul de Investigații Fiscale din landul Hessa și Poliția din sud-estul landului.
Mașini de lux și bani, ridicate în urma perchezițiilor
La operațiune au participat aproximativ 30 de polițiști și inspectori fiscali, doi câini special antrenați pentru identificarea banilor și doi procurori, arată publicația Bild.
În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate mai multe mașini de lux, ceasuri și bijuterii, dar și sume consistente de bani în numerar.
Anchetatorii verifică în special proveniența bunurilor și legătura acestora cu presupusele infracțiuni cercetate în dosar.
Două persoane au fost arestate în baza unor mandate emise anterior de Tribunalul Districtual din Darmstadt, arată știridiaspora.ro.
Anchetă pentru o presupusă fraudă cu TVA de 324.000 de euro
Potrivit informațiilor prezentate de presa germană, ancheta fiscală îi vizează pe trei cetățeni români și un cetățean belgian, cu vârste de 26, 30 și 45 de ani, despre care anchetatorii susțin că fac parte din aceeași familie originară din regiunea Rin-Main.
Aceștia sunt suspectați că, între mai 2023 și aprilie 2026, ar fi desfășurat o activitate intensă de comercializare a unor automobile second-hand de valoare ridicată, prin intermediul unei societăți civile de drept german.
Anchetatorii estimează că prejudiciul presupus în cazul TVA s-ar ridica la aproximativ 324.000 de euro. Potrivit acuzațiilor, veniturile provenite din vânzarea autoturismelor nu ar fi fost declarate integral, iar taxele datorate nu ar fi fost achitate.
O altă suspiciune vizează folosirea unor societăți din străinătate pentru a prezenta anumite tranzacții drept livrări intracomunitare scutite de TVA, deși condițiile legale pentru aplicarea scutirii nu ar fi fost îndeplinite.
Unul dintre suspecți ar fi modificat kilometrajul mașinilor
Bărbatul în vârstă de 30 de ani este vizat și de acuzații suplimentare, conform Osthessen News.
Potrivit anchetatorilor germani, în lunile martie și aprilie 2026, acesta ar fi indus în eroare mai mulți clienți care cumpărau autoturisme second-hand. Suspiciunile se referă la prezentarea unui kilometraj diferit de cel real și la informații privind existența unei garanții.
Prin aceste presupuse practici, anchetatorii estimează că bărbatul ar fi obținut aproximativ 34.000 de euro peste sumele pe care le-ar fi putut încasa în mod justificat.
Suspiciuni și privind ajutoarele sociale
Dosarul include și investigații referitoare la prestațiile sociale primite în Germania.
Un român în vârstă de 26 de ani și o femeie de 46 de ani sunt suspectați că nu ar fi declarat autorităților veniturile obținute din comercializarea autoturismelor second-hand.
Potrivit anchetatorilor, veniturile nedeclarate ar fi contribuit la acordarea unor prestații sociale care nu ar fi fost datorate. Valoarea acestora este estimată la aproximativ 36.000 de euro, începând din anul 2023.
Autoritățile continuă cercetările
Operațiunea este desfășurată sub coordonarea Parchetului General din Frankfurt pe Main, iar investigațiile continuă pentru stabilirea întregii activități presupus infracționale.
Ministrul de Interne al landului Hessa, Roman Poseck, a comentat amploarea acțiunii și confiscarea autoturismelor de lux, subliniind că autoritățile urmăresc situațiile în care bunurile și veniturile unei persoane nu corespund informațiilor declarate pentru obținerea unor prestații sau pentru plata taxelor.