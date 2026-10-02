Razie în vila unor români din Germania. Mașini de lux, bijuterii și bani cash, ridicate de anchetatori

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 19:17

O amplă operațiune a autorităților germane a avut loc într-un dosar care vizează mai mulți cetățeni români suspectați de fraude fiscale, înșelăciuni cu mașini second-hand și obținerea nejustificată de prestații sociale. Perchezițiile au avut loc în două imobile din districtul Offenbach, iar anchetatorii au ridicat mai multe autoturisme de lux, bijuterii, ceasuri și sume importante de bani.

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