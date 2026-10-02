Macron convoacă liderii G7 pentru discuții despre prețurile petrolului și rezervele de combustibili

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezidat vineri o videoconferință cu liderii G7, în cadrul căreia au fost discutate posibile măsuri privind piețele globale ale țițeiului și produselor rafinate, pe fondul presiunilor asupra prețurilor la combustibili.
Franța le-a cerut partenerilor europeni rezerve suplimentare de motorină
Videoconferința a început la ora 14:30, ora locală din Franța (12:30 GMT), potrivit Palatului Élysée.
Înaintea reuniunii, Emmanuel Macron a purtat două convorbiri telefonice separate cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, și cu premierul Canadei, Mark Carney. Discuțiile au vizat situația de pe piețele petroliere și posibilele măsuri pentru reducerea presiunilor asupra prețurilor.
Franța le-a solicitat partenerilor săi din Uniunea Europeană să pună la dispoziție stocuri suplimentare de motorină, potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile, citată vineri de Reuters.
Solicitarea vine în contextul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra statelor europene pentru eliberarea unor cantități mai mari din rezervele de combustibili, în încercarea de a limita creșterea prețurilor la carburanți.