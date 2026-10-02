Macron convoacă liderii G7 pentru discuții despre prețurile petrolului și rezervele de combustibili

Publicat 2 oct. 2026, 16:56 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a prezidat vineri o videoconferință cu liderii G7, în cadrul căreia au fost discutate posibile măsuri privind piețele globale ale țițeiului și produselor rafinate, pe fondul presiunilor asupra prețurilor la combustibili.

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