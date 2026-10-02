SUA trimit un al treilea portavion în Orientul Mijlociu. Trump amenință cu noi atacuri asupra Iranului

Statele Unite își consolidează masiv prezența militară în Orientul Mijlociu, unde trimit un al treilea grup de luptă condus de un portavion. Mișcarea are loc pe fondul impasului în războiul cu Iranul, în timp ce președintele Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea intensificării atacurilor, după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie.
Armata americană trimite spre Orientul Mijlociu grupul de luptă al portavionului USS Theodore Roosevelt, împreună cu grupul amfibiu de intervenție USS Makin Island. Cele două formațiuni transportă împreună peste 7.000 de marinari și aproximativ 2.000 de pușcași marini, potrivit Associated Press.
Desfășurarea are loc pe fondul tensiunilor dintre Washington și Teheran și în contextul în care administrația Trump analizează posibilitatea reluării sau intensificării operațiunilor militare împotriva Iranului, relatează The Guardian.
Trei portavioane americane ar putea fi în regiune până la sfârșitul lunii octombrie
Sosirea grupului condus de USS Theodore Roosevelt ar putea face ca, până la sfârșitul lunii octombrie, în Orientul Mijlociu să se afle trei grupuri de luptă ale portavioanelor americane, potrivit unui oficial american citat sub protecția anonimatului, pentru a putea discuta despre operațiuni militare sensibile.
În prezent, în regiune se află portavioanele USS George H.W. Bush și USS George Washington, alături de grupul amfibiu de intervenție USS Boxer.
USS George Washington, care este desfășurat în mod obișnuit în Oceanul Pacific, a fost trimis în Orientul Mijlociu pentru a înlocui USS Abraham Lincoln. Echipajul acestuia din urmă a petrecut peste 260 de zile consecutive pe mare în timpul unei misiuni solicitante. După sosirea USS Theodore Roosevelt, este posibil ca USS George Washington să fie redirecționat către apele din largul Japoniei.
În cazul în care toate aceste forțe vor fi prezente simultan, numărul marinarilor și pușcașilor marini americani din regiune ar putea depăși 20.000, alături de sute de aeronave. Marina americană a avut trei grupuri de luptă ale portavioanelor în Orientul Mijlociu și în aprilie, pentru prima dată din 2003.
Avertismentul lui Trump
Consolidarea prezenței militare americane are loc în timp ce Donald Trump a vorbit despre posibilitatea unor noi atacuri împotriva Iranului.
Într-un interviu acordat revistei TIME, publicat joi, președintele american a declarat că este „posibil” ca Statele Unite să intensifice bombardamentele asupra Iranului după alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie.
Întrebat dacă intenționează să intensifice bombardamentele după alegeri, Trump nu a oferit detalii despre planurile administrației.
„Nu pot să vă spun asta pentru că, uite, știți, mă întrebați: «Unde veți bombarda?»”, a declarat președintele american, potrivit TIME.
Trump a mai spus că a respins cea mai recentă propunere de încetare a focului venită din partea Iranului, considerând că aceasta nu este suficientă. Printre elementele propunerii s-ar fi aflat și redeschiderea Strâmtorii Omuz, importantă pentru transportul maritim de energie.