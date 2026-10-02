SUA trimit un al treilea portavion în Orientul Mijlociu. Trump amenință cu noi atacuri asupra Iranului

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 oct. 2026, 07:22

Statele Unite își consolidează masiv prezența militară în Orientul Mijlociu, unde trimit un al treilea grup de luptă condus de un portavion. Mișcarea are loc pe fondul impasului în războiul cu Iranul, în timp ce președintele Donald Trump a lăsat deschisă posibilitatea intensificării atacurilor, după alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie.

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