Biserica Ortodoxă Rusă neagă că moaștele unui prinț medieval au fost pierdute pe frontul din Ucraina

Biserica Ortodoxă Rusă neagă informațiile potrivit cărora militarii ruși ar fi abandonat fragmente din rămășițele Sfântului Dmitri Donskoi în timpul retragerii din apropierea orașului Lyman, în estul Ucrainei.
Informațiile au apărut pe două canale Telegram favorabile războiului. Alex Parker a relatat că forțele ruse ar fi putut pierde relicvele în timpul unei retrageri din regiunea Donețk. Un alt canal, Kremlin Tabakerka, a susținut că locul în care ofițerii se adunaseră pentru o slujbă de rugăciune ar fi fost atacat, ceea ce i-ar fi determinat să plece și să lase relicvele în urmă.
Niciuna dintre cele două relatări nu a fost însoțită de o confirmare din partea oficialilor militari ruși.
Biserica Rusă respinge informațiile despre relicve
Vakhtang Kipșidze, adjunctul șefului Departamentului pentru relații cu societatea și mass-media al Bisericii Ortodoxe Ruse, a respins informațiile.
„Este o invenție și se poate presupune că este răspândită cu intenții anti-bisericești”, a declarat Vakhtang Kipșidze pentru agenția de presă de stat RIA Novosti, preluate de The Moscow Times.
Astfel, Biserica Ortodoxă Rusă susține că informațiile referitoare la pierderea fragmentelor din relicvele Sfântului Dmitri Donskoi sunt false.
Cine a fost Dmitri Donskoi
Dmitri Donskoi a fost un prinț rus medieval, cunoscut pentru victoria obținută în 1380 împotriva forțelor comandantului mongol Mamai, în bătălia de la Kulikovo.
Biserica Ortodoxă Rusă l-a canonizat în anul 1988.
În luna iulie, restauratorii au deschis sarcofagul lui Dmitri Donskoi aflat în Catedrala Arhanghelului Mihail din Kremlinul Moscovei. Ulterior, Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat descoperirea relicvelor sale și a propus ca o parte dintre acestea să fie trimisă militarilor ruși care luptă în Ucraina.
Președintele rus Vladimir Putin a vizitat rămășițele și s-a rugat înainte ca fragmentele să fie transportate pe front.
Jurnalista Ksenia Luchenko a relatat că bucăți mici au fost desprinse din rămășițe și așezate în racle special pregătite pentru a fi transportate în prima linie.
Și relicvele altor sfinți au ajuns pe front
Dmitri Donskoi nu este singurul sfânt ale cărui relicve au fost duse în apropierea frontului din Ucraina.
Potrivit Kseniei Luchenko, relicve ale altor sfinți ortodocși au fost transportate anterior pe front, alături de icoane religioase.
Printre aceștia se numără Sfântul Nicolae, Sfinții Petru și Fevronia din Murom, Sfântul Luca al Crimeei și Sfânta Matrona din Moscova.
Transportarea relicvelor și icoanelor către militarii ruși face parte dintr-o practică prin care Biserica Ortodoxă Rusă a oferit sprijin religios trupelor implicate în războiul din Ucraina.
Informațiile au apărut în timpul contraofensivei ucrainene de lângă Lyman
Relatările privind dispariția relicvelor au apărut în contextul unei contraofensive ucrainene în regiunea Donețk.
Forțele ucrainene ar fi închis o breșă a frontului controlată de trupele ruse în apropiere de Lyman și ar fi amenințat încercuirea unităților ruse care avansau spre Sloviansk.
Consultanța militară Rochan Consulting a estimat că forțele ucrainene au recucerit 240 de kilometri pătrați de teritoriu în cadrul operațiunilor din această zonă.
Andrii Bilețki, comandantul Corpului al Treilea de Armată al Ucrainei, a afirmat că forțele aflate sub comanda sa au capturat 250 de militari ruși în timpul operațiunii pe care Ucraina o numește „Vivaldi”.
„Rușii s-au predat în unități întregi, împreună cu ofițeri, piloți și artileriști”, a declarat Bilețki.
Informațiile privind presupusa pierdere a fragmentelor din relicvele Sfântului Dmitri Donskoi rămân contestate, după ce Biserica Ortodoxă Rusă a negat relatarea canalelor Telegram, în timp ce nu a fost prezentată o confirmare din partea oficialilor militari ruși.